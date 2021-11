Toni Nadal: "Me gusta la palabra exigencia"

Toni Nadal ofrecerá este jueves en el Palacio de Congresos de Zaragoza (19.00) la conferencia ‘Todo se puede entrenar’, valores inherentes al ámbito deportivo, también aplicables a la vida profesional.

Entrenador, educador, formador, conferenciante... ¿Con cuál de sus perfiles se identifica más?

Quíteme cosas… Yo soy un entrenador de tenis que tiene una opinión, que hace las cosas de una determinada manera. Y eso es lo que transmito cuando alguien solicita mi opinión. Nada más.

En la cita colaboran, entre otros, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. ¿Cómo aglutina su mensaje el interés de entes tan diversos?

Voy a explicar mi manera de actuar. Entiendo que lo que digo es aplicable a varios campos. Entre otras razones, porque procuro que los razonamientos sean simples.

Usted educó en la adversidad a una estrella mundial del deporte como Rafa Nadal. ¿La adversidad es la mejor universidad?

No sé si es la mejor, pero, desde luego, es una buena universidad. La mayoría de las personas desarrollamos nuestras capacidades en la medida en que sentimos la necesidad de desarrollarlas. Es muy difícil desarrollar unas habilidades determinadas si no sientes necesidad de hacerlo. Si mi sobrino, en lugar de enfrentarse a Roger Federer, se hubiera enfrentado a mí, a Toni Nadal, es probable que no hubiera necesitado ningún gran golpe para ganar. La necesidad siempre obliga.

¿Qué es lo que más le gusta de Rafa Nadal, su zurda, su corazón o su cabeza?

Su corazón. La cabeza le funciona bien. Ha sabido darle la vuelta a situaciones muy complicadas. Yo diría que es una combinación de corazón y cabeza.

¿Cree que Gasol y Nadal representan la nueva cara de un país que ha evolucionado tanto en las últimas décadas como España?

No sé si son la nueva cara, pero ojalá la mayoría de la gente tuviera el compromiso y las ganas de superación que han tenido Gasol, Nadal y muchos otros.

Además de la obviedad del título de Wimbledon 2008 ante Federer, dígame tres momentos imborrables en la carrera de Nadal.

Recuerdo la Copa Davis de Sevilla, el primer torneo Montecarlo y el primer Roland Garros.

¿Por qué odia el verbo excusar?

Es una tendencia del ser humano demasiado extendida. Tendemos a acusar a los demás del infortunio propio. No me gusta, no.

Sin embargo, le encanta el verbo aguantar. Sobre todo, aguantarse a uno mismo.

Creo que uno se realiza como ser humano cuando en los momento difíciles su actitud responde.

"Lo que nos proporciona mayor satisfacción es sentirnos útiles, y eso se consigue desde el esfuerzo y el trabajo"

¿Cuántas veces ha dicho en su vida las palabras humildad, esfuerzo y trabajo? ¿Miles o millones de veces?

Humildad no la digo prácticamente nunca, porque yo entiendo que no hay que ser humilde, sino normal. Normal implica no ser agrandado, no ser soberbio. Me gusta la palabra exigencia, que es buscarle otro matiz al esfuerzo. Lo que nos proporciona mayor satisfacción es sentirnos útiles, y eso se consigue desde el esfuerzo y el trabajo. Estas dos palabras las he repetido bastante. Si uno aspira a algo elevado, necesita una gran dosis de trabajo y esfuerzo.

Charles Darwin se fue en el siglo XIX hasta las islas Galápagos para inspirarse en su teoría de la evolución. ¿Usted cree que ahora iría hasta las Baleares para estudiar el genoma de los Nadal?

Yo le diría que fuera donde fue, que nos fue muy bien a todos con sus estudios… (sonríe).

Usted ha formado parte de la educación de un ‘crack’ mundial. Pero ¿quién le educó a usted?

Mis padres. Eso se lo tengo que agradecer a mis padres.

El escritor e historiador Fernando García Cortázar ha incluido a un deportista en su última obra sobre la Historia de España, ‘Y cuando digo España’. Junto a Recaredo y Fernando el Católico… ¡Rafa Nadal!

Solo puedo tener palabras de agradecimiento por ese detalle.