El fútbol femenino irá a la huelga si no hay liga profesional

El fútbol femenino español vuelve otra vez a la casilla de salida. La ansiada profesionalización de la Primera Iberdrola no termina de llegar y las futbolistas han dicho basta, cansadas de no tener unas mínimas garantías para todos los clubes de la máxima categoría en materia de cobros, instalaciones y servicios básicos como es la presencia de un médico en cada plantilla.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia entre las futbolistas ha sido el surrealista episodio vivido durante el duelo entre Rayo Vallecano y Athletic de la pasada jornada, cuando la jugadora local Camila Sáez sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una brecha. Ante la ausencia de un médico en las filas rayistas, la futbolista tuvo que ser atendida por el especialista del Athletic, una situación que reflejó a las claras la precaria situación de algunos equipos de la máxima categoría del fútbol femenino en España y la necesidad de una profesionalización que obligue a unas condiciones mínimas para todos los clubes de la competición.

Las jugadoras del Atlético de Madrid, la aragonesa Silvia Meseguer y Amanda Sampedro, junto al secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Diego Rivas, ejercieron de portavoces de todo el colectivo y comparecieron en la sede del sindicato para poner de relieve una situación límite, que ya habían escenificado previamente con acciones como la retirada del escudo federativo de las camisetas de algunos equipos, algo que implicó sanciones, los parones de medio minuto previos a varios partidos y la publicación de un comunicado.

Ahora van un paso más allá, escenificando su malestar por la falta de profesionalización de una competición que debería serlo a tenor de las intenciones manifestadas por los diversos organismos que regulan el fútbol español, unas promesas que por ahora se han quedado sobre el papel.

"Estamos ya cansadas de no estar en esa liga profesional. Solo queremos esas condiciones que venimos reclamando. La semana pasada hicimos el parón de treinta segundos, luego el comunicado y ahora ya a través de esta rueda de prensa", explicó Meseguer, que desveló a continuación que la huelga no es inminente, pero sí una posibilidad real si las condiciones actuales no cambian: "No hay plazos marcados para la huelga. Solo la posibilidad de que se haga si la situación no se desbloquea".

"Nadie del Rayo se ha puesto en contacto con AFE y lo que hemos vivido nosotras este fin de semana no puede pasar. Nadie nos atiende, no tenemos un médico, no tenemos unos medios y si se hace la liga profesional esto cambiaría. Poco ha pasado, podía hacer sido un paro cardíaco, pero en un entrenamiento. Queremos una liga profesional con unos mínimos y vamos a llegar hasta el final para conseguirlo", defendió con contundencia Pilar García, capitana del Rayo y testigo en primera persona de lo ocurrido con Camila Sáez.

Varios actores

"Nosotros no somos nadie para echarle la culpa a nadie, lo que sí exigimos es que tengan una liga profesional como se merecen. Que la gente a la que se le llena la boca con los derechos de las mujeres se ponga manos a la obra y deje de mirarse al ombligo. No sé quién es el culpable, pero sí quienes son las víctimas", señaló por su parte Diego Rivas, en un claro llamamiento a instituciones como la Federación Española de Fútbol (FEF), La Liga o el Consejo Superior de Deportes (CSD), que tienen en sus manos, a través de ese acuerdo que por momentos parece un imposible, la instauración de las condiciones mínimas propias de una competición profesional.

"Cuando alguien no llega a un acuerdo es porque varias entidades no son capaces de converger. Por eso aquí no venimos a señalar culpables sino a pedir que se pongan de acuerdo y cedan si es preciso", insistió en este sentido Rivas, consciente de la necesidad del diálogo y el entendimiento a varias bandas para el progreso del fútbol femenino, que en cuestiones como la puesta en marcha de un convenio colectivo o la venta centralizada de los derechos audiovisuales se ha topado en los últimos años con el muro de la discrepancia irresoluble entre instituciones.

"Hemos tenido varias reuniones, nos han abierto las puertas del CSD, se nos ha dicho que la primera femenina va a ser profesional y ahora estamos aquí y todavía no sabemos nada de eso», se lamentó por su parte Amanda Sampedro, ante una representación de futbolistas de varios clubes de la liga, entre los que no se encontraban Real Madrid, Barça y Athletic, discrepantes del resto ya desde el reparto de los derechos televisivos.