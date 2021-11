La española Paula Badosa entra arrolladora en las Finales WTA y se impone a la bielorrusa Sabalenka

La tenista española Paula Badosa debutó este viernes del mejor modo posible en las Finales WTA, la cita que reúne a las ocho mejores de la temporada en el circuito femenino en la localidad mexicana de Guadalajara, y sumó su primer triunfo al imponerse con mucha autoridad este jueves a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 6-0.

La catalana, séptima favorita del evento, dejó claro que le ha sentado bien el 'descanso' desde su gran triunfo en Indian Wells (Estados Unidos) y no dio opciones a la número dos del mundo y primera favorita en México, que colapsó en su tenis cuando iba dominando.

Badosa llevaba tres semanas sin jugar un partido oficial, pero mantuvo la misma fortaleza y la misma actitud que en el desierto californiano en su estreno en la 'cita de maestras' para sumar su séptima victoria consecutiva.

La tenista española, que el próximo lunes cumplirá 24 años, saltó a la pista con la confianza que le había dado ganar a la bielorrusa esta temporada, en Cincinnati (Estados Unidos) y en un competido partido a tres sets (5-7, 6-2, 7-6) y de casi dos horas y media, pero en esta ocasión, pese a lo que pareció en el inicio del duelo, necesitó sólo una hora y cuarto.

Y es que las cosas no comenzaron bien para la número diez del mundo, que empezó sufriendo con su saque. Sabalenka apretó y logró romper en el sexto juego para ponerse 4-2 y 40-15 con su saque cuando entró en una mala dinámica que no sólo le costó la manga sino el partido.

La de Minsk comenzó a cometer un error tras otro y eso devolvió todas las opciones a Badosa, que demostró haber dado un paso adelante y que no dejó pasar la puerta que le habían abierto de par en par. Remontó para hacerse con el set con dos roturas y firmeza en el saque, un revés que no encajó del nada bien su rival que no ganó ni un juego más y que acabó con ocho dobles faltas y 31 errores no forzados.

"Cada partido va a ser difícil y va a ser una batalla. Este es el último torneo de el año, estoy lista para darlo todo en cada partido"

La española encadenó diez seguidos y cerró con sonrisa y optimismo su debut en el Grupo Chichen Itzá donde ahora se medirá a la griega Maria Sakkari, que arrolló igualmente a la polaca Iga Swiatek, que acabó el duelo entre lágrimas tras caer por 6-2, 6-4.

"Cada partido va a ser difícil y va a ser una batalla. Este es el último torneo de el año, estoy lista para darlo todo en cada partido", advirtió Badosa tras el partido en declaraciones recogidas por la web de la WTA. La catalana espera un segundo encuentro "difícil" y "un poco diferente" al de Sabalenka. "Quizás será más táctico, es un desafío y me gusta", confesó la séptima cabeza de serie en Guadalajara que reconoció también que cuando cedía por 4-2 ante la bielorrusa "tal vez" estaba jugando "un poco esperando lo que pudiera pasar".

"No estaba contenta con mi servicio y me dije a mí misma que tenía que estar a su nivel, agresivo porque ella estaba siendo muy agresiva. Tenía que cambiar y deja de esperar a que ella fallase e ir a por ello", sentenció.