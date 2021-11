El CV Teruel recibe al colista San Sadurniño con la esperanza de reencontrarse con el triunfo

El CV Teruel recibe este sábado a las 18.30 en el pabellón Los Planos al colista Intasa San Sadurniño con el objetivo de llevarse los tres puntos y escalar posiciones en la tabla, después de que la derrota ante el favorito de la temporada, el Club Voleibol Guagas, le hiciera retroceder la semana pasada hasta una sexta posición, a la que nunca había descendido en los últimos años.

La plantilla turolense está aún tocada al no poder contar al 100% con Thomas Ereu. Si bien el receptor venezolano ya jugó algunos puntos en el último partido contra los isleños, todavía no se encuentra en plena forma tras su lesión de rodilla. No obstante, el entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, se ha mostrado este viernes optimista respecto a la situación del equipo, afirmando que este se encuentra bien tras un buen entrenamiento durante la semana.

Rivera ha advertido que, pese a tener al otro lado de la red al último de la clasificación, el choque contra el Intasa San Sadurniño no será sencillo. “Llevo 250 partidos de liga y no conozco uno que haya resultado cómodo”, ha asegurado. Ha destacado, además, que su equipo se ha preparado para afrontar el encuentro de este sábado tan a fondo como lo pueda hacer con cualquier otro conjunto.

La plantilla naranja tendrá que vérselas en casa con un rival muy bueno en bloqueo y con pocos fallos en el saque. Los gallegos, además, han cambiado de entrenador hace pocos días, lo que convierte en una incógnita la forma en que trabajarán en la pista turolense sus jugadores.

Pese a todo, Rivera ha negado este viernes sentir la “urgencia” de sumar tres puntos a su casillero sí o sí mañana. Ha pasado página sobre la derrota ante el Guaguas de la semana pasada y ha subrayado que su equipo se ha preparado para jugar este sábado “un partido muy complicado”.