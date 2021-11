El Barça abre las puertas a Marc Gasol

Dos meses después de que Marc Gasol rescindiese su contrato con los Grizzlies Memphis y se despidiese la NBA, el Barcelona ha abierto al pívot catalán las puertas para un posible regreso al club en el que comenzó su carrera profesional. El Barça está siguiendo con Marc Gasol la misma estrategia a la que recurrió para fichar a Pau. A través de su amigo Juan Carlos Navarro, director general de la sección de baloncesto de la entidad, el Barcelona intenta convencer a Marc para defender de nuevo la camiseta azulgrana 15 años después de su marcha, con el atractivo reto de la Euroliga, título que también le falta al mediano de los Gasol.

A los 36 o 37 años -los cumplirá el próximo 29 de enero- Marc podría fichar por el Barcelona por el salario mínimo establecido en la Liga Endesa (68.337 euros brutos por temporada), el que aceptó su hermano para volver a jugar en el equipo de su vida para prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio. "Solo hay conversaciones con Marc, pero él no ha dado ninguna negativa", ha desvelado Juan Carlos Navarro, mientras el dos veces campeón del mundo y de Europa con España y también de la NBA con los Toronto Raptors (en 2019), se plantea su continuidad en el baloncesto entre las pistas y los despachos.

Presidente del Girona que milita en la LEB Oro, Marc Gasol descartó volver a jugar en el equipo por el que fichó tras abandonar el Barça, pero no ha rechazado la posibilidad de seguir jugando en la élite, para cerrar su trayectoria deportiva en casa, cerca de su familia, en el conjunto que lidera la ACB y aspirante a proclamarse campeón de Europa. Con su incorporación, el Barça se haría con un líder del vestuario y daría un indudable salto de calidad, fundamentalmente en el juego interior, reforzando el potencial de los azulgranas bajo los aros, en ataque y defensa.

Marc ya no coincidirá con su hermano, ni en el Barça ni en la selección, después de que ambos anunciasen su adiós al equipo nacional tras la derrota ante Estados Unidos en cuartos de final de los Juegos y de que Pau se retirase del baloncesto en activo, pero el expívot de los Lakers pudiera liderar a los culés durante la presente temporada. Es Marc quien tendrá la última palabra tras el primer paso dado por el Barcelona, cuando la sección de basket azulgrana tiene ahora un presupuesto de 41 millones de euros y está intentando reducir su déficit. A pesar de la grave situación financiera del club que preside Joan Laporta, desde el punto de vista económico su fichaje no sería un lastre para el jugador ni para la entidad culé.

Pérdidas de 35 millones

Mientras Marc Gasol tiene garantizado este año el salario que hubiera percibido en los Lakers, unos 2,4 millones de euros, el Barcelona sabe que para su exjugador el dinero no es una prioridad, sino que su mayor deseo ahora es estar más tiempo con su mujer y sus hijos. De momento, tras abandonar los Raptors y los Lakers, está ejercitándose en solitario para un probable regreso a las canchas. "Ahora me toca entrenar, estar con la familia y ver qué voy a hacer. Estoy en el punto de ver hasta dónde me veo y ver qué me apetece hacer cuando esté en el punto óptimo. Lo que me exijo no es solo el estar, sino también ayudar y contribuir", ha declarado recientemente el mediano de los Gasol. "Para hacer algo tengo que estar convencido", proclama Marc, tentado por Navarro, que insiste en que "solo son conversaciones y no hay ninguna negociación" con el bicampeón mundial, por quien el Barcelona está mostrando un gran interés que ya no puede disimular.

La decisión, al igual que ocurrió este año con Pau, podría llegar a demorarse hasta el mes de enero, cuando se cierra el período de inscripciones en la Euroliga, el gran objetivo del Barcelona, que lleva sin conquistar el gran título continental desde 2010 y perdió la final de la pasada temporada con Pau en sus filas. La sección de baloncesto del Barça cerró la pasada temporada co unas pérdidas de 35 millones de euros y sus movimientos en el mercado son limitados, pero después de haber prescindido de Víctor Claver, Adam Hanga y Leandro Bolmaro y haber renovado a la baja a Álex Abrines, su lucha está ahora en la negociación de sueldo de Nikola Mirotic, que no ha aceptado en principio una rebaja salarial, y en dar un golpe de efecto con la contratación de uno de los mejores pívots de la historia del baloncesto español.

Pese al bajón físico y de juego de Marc Gasol en la cita olímpica de Tokio tras resultar decisivo junto a Ricky Rubio en el Mundial de China 2019, el mediano de los Gasol todavía tiene suficiente capacidad para ser un jugador dominante en Europa. En la pintura, el equipo dirigido por Sarunas Jasikevicius depende ahora mucho del rendimiento de Brandon Davies y Nikola Mirotic, que se desenvuelve mejor como ala-pívot, porque Sertaça Sanli no está a un buen nivel y Pierre Oriola también se ha perdido varios partidos a causa de las lesiones. Marc Gasol supondría por tanto un empujón enorme para la sección, deportiva y económicamente.