Jorge Arcas: "Quiero seguir progresando"

Jorge Arcas ya es un veterano en el equipo Movistar. Le espera su séptima temporada en la principal estructura española del ciclismo profesional. Llegó con 22 años y, ahora, con 29 ya integra la vieja guardia del equipo, donde ha renovado dos campañas más y donde su rol de gregario ha ganado crédito y ascendencia hasta el punto de correr el pasado mes de julio su primer Tour.

¿Ya ha arrancado la pretemporada?

Así es. Llevo una semana. Andando, también corriendo, algo de gimnasio… Bicicleta, la de montaña, me gusta en esta época aprovechando que tengo aquí el Pirineo. El objetivo es acumular trabajo poco a poco hasta mitad de diciembre.

¿Le cuesta ponerse después del parón entre temporadas?

Lo que más cuesta en esa época es comparar el nivel físico de cuando finalizas una temporada con el que tienes cuando empiezas. Acabé muy bien y luego cuesta recuperar el tono y esa forma. Pero solo eso. Me gusta el deporte, la actividad física y no sufro cuando hay que ponerse manos a la obra.

Viajó hace unos días junto a Sergio Samitier a Gorráiz para la primera concentración del equipo Movistar. ¿En qué consiste este tipo de reuniones previas a la temporada?

Ya son siete años yendo y, desde la primera, han cambiado muchas cosas. Son cuatro días de toma de contacto con la gente del equipo, auxiliares, compañeros… Los dedicamos a conocer el material nuevo y probarlo, hacer controles de salud, pruebas de esfuerzo y marcar algunas pautas a seguir.

2021 le traído la participación en el Tour. ¿Ha sido su mejor año como profesional

Sí, hacer un Tour son palabras mayores. Es el objetivo de todo ciclista y he podido cumplirlo haciéndolo bien con el equipo. Ha sido un año muy bueno. Disfruté del Tour, pero también de otras carreras del World Tour o de clásicas. He estado encantado con el calendario de 2021, he notado también que gracias a los preparadores físicos he podido dar ese punto de más que me han exigido.

A sus 29 años, cumplirá siete años en Movistar, en un periodo reciente de mucha inestabilidad en la plantilla. Solo Valverde, Erviti y Rojas acumulan más tiempo. ¿Percibe que su estatus dentro del equipo ha cambiado?

Sí. El Tour fue una prueba de fuego para ver hasta dónde podía llegar como ciclista y como gregario. Fue importante porque pude demostrar que puedo estar al lado de un líder en una gran vuelta o en clásicas de mi gusto como Amstel, Flecha Valona o Lieja. Me he buscado un hueco en un equipo donde no es fácil hacerlo y debo ahora seguir construyendo mi espacio. No es sencillo a estos niveles, pero yo siempre me centro en el día a día. Trabajo y trabajo. Por esfuerzo no va a ser.

Movistar es una estructura en proceso de transformación y con mucha agitación interna en las últimas temporadas: nuevos métodos, nuevos entrenadores (este año han llegado Leonardo Piepoli, Iván Velasco y el doctor José Ibarguren), nueva filosofía, nuevos ciclistas, nuevos mercados… ¿Cómo ha observado estos cambios?

Es una evolución. En el ciclismo, ahora, todo se mide. Un 1% de mejora en algo, a este nivel, se nota en los resultados. Los materiales, la aerodinámica… Patxi Vila -director de rendimiento- y su equipo nos ha preparado para un salto que no es fácil. Hemos vivido unas temporadas de muchos cambios de material, de entrenadores, de corredores… Desde fuera puede parecer fácil cambiar un equipo, pero no lo es. Creo que poco a poco vamos a ir mejorando. La mano de Patxi a la hora de innovar y probar materiales la vamos a ir notando.

¿Estos cambios explican su mejora en subida? ¿En qué cree que ha crecido como ciclista?

Ya en amateurs era un ciclista polivalente, iba bien para arriba también. En el Tour, me demostré que podía estar cerca de mis líderes en la alta montaña. Eso da mucha confianza, al verte delante. Creo que he ganado seguridad como ciclista. Trabajando al lado de Carlos, mi preparador, me he dado cuenta de puedo dar el nivel que me exigen.

Ha renovado para dos temporadas. ¿Más tranquilidad?

Sí. Estoy muy contento de seguir. Es seguridad para trabajar con tranquilidad. Es un respiro para trabajar a gusto y con paciencia, porque es muy complicado estar en un equipo del World Tour.

¿Qué objetivos prevé para 2022?

Quiero seguir progresando, trabajar día a día como he hecho estos seis años. Mi objetivo es que sigan confiando mis líderes y mis directores para estar en grandes carreras. Veremos qué me toca hacer. Siempre quieres correr grandes vueltas, el Tour, el Giro, La Vuelta… No me importaría doblar. Soy consciente de que mi fuerza es para mis líderes, si llega en algún momento la oportunidad de algo mayor algún día, intentaré aprovecharla.