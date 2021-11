Las claves de Xavi para reflotar al Barça

Tras una presentación que se celebró en el Camp Nou casi como un título, con 'show' del presidente Joan Laporta incluido cantando junto a los miles de hinchas presentes, el "responsabilizado" Xavi Hernández se ha puesto manos a la obra para reconstruir un equipo que ha llegado al mes de noviembre metido de lleno en una crisis deportiva, económica y médica, y que necesita reaccionar de inmediato si aún quiere reengancharse a la batalla por los títulos. El que fuera centrocampista culé ha aterrizado en Barcelona teniendo muy claras las claves para reflotar una nave hundida.

Código disciplinario

Su primer objetivo es implantar unas normas de disciplina y que se cumplan. "No se trata de ser duro pero cuando hemos tenido orden y disciplina las cosas han ido bien", resaltó Xavi en su puesta en escena. Para ello, exigirá a los jugadores un código que ya se ha filtrado: acudir hora y media antes a los entrenamientos, comer en la Ciudad Deportiva, no retrasarse, no salir de noche en las 48 horas previas a los partidos, no dedicarse a otras actividades profesionales si afectan al rendimiento deportivo, evitar otros deportes de riesgo y dar siempre buena imagen ante los aficionados y la opinión pública.

Elevar la autoestima

"Es lo que hay", dijo Gerard Piqué tras la contundente derrota ante el Bayern de Múnich por 0-3. Ese día uno de los capitanes del Barça dio un sonoro golpe de realidad a toda la afición culé admitiendo que el conjunto que en ese momento entrenaba Ronald Koeman no daba para más, que ese era el máximo nivel que podía ofrecer. El mensaje caló hondo y el propio técnico neerlandés propagó esa idea en las rueda de prensa en varias ocasiones hasta hundir a unos jugadores faltos de autoestima, autoconfianza y la fé necesaria en el deporte de élite.

Xavi llega al Camp Nou con la idea firme de destruir ese mensaje. En sus primeras palabras se ha hartado de repetir que solo le vale ganar, sin excusas que valgan. "El Barça no se puede permitir empatar ni perder", dijo en su presentación. El que fuera entrenador del Al-Sadd conoció como jugador un equipo que pisaba el césped con la idea de ir siempre en busca de los rivales, de apretar alto y de luchar por los títulos. Esa ambición es la que ahora pretende trasladar a un vestuario deprimido, como se vio con los jugadores tirados por el césped de Balaídos tras el empate del pasado sábado.

Mejorar a domicilio

El Barça no ha brillado este año ni dentro ni fuera de casa, pero es a domicilio donde las cifras se han reducido hasta llevar a los culés a ser el tercer peor equipo de la Liga con solo tres puntos sumados lejos del Camp Nou. Tan solo el Levante y el Getafe, ambos con dos, tienen peores números que el conjunto que ahora asume Xavi.

Para mejorar estos guarismos, Xavi tendrá que meterse de lleno en un equipo que ya no sale a los campos rivales a apabullar al contrario y que cuando tiene viento a favor, como el pasado fin de semana en Vigo, es incapaz de administrar su ventaja. Athletic, Cádiz, Atlético, Rayo y Celta de Vigo han puesto de manifiesto una debilidad alarmante de los culés como visitantes.

Acabar con la fragilidad defensiva

El Barcelona necesita casi una revolución para volver a ser un equipo más competitivo y dejar de ser tan frágil en defensa. Aquel equipo que antaño cogía el balón y se blindaba a través de la posesión ya es historia. Los culés han dado un paso atrás y no han sabido reciclarse en defensa para encajar menos goles.

Las primeras doce jornadas que ha disputado el equipo azulgrana han demostrado que su sistema defensivo es de cristal, empezando desde el ataque y acabando por Ter Stegen. En ese lapso, el equipo que han dirigido Koeman y Sergi ha recibido 15 goles, más de un tanto por partido. Es una cifra brutal para un grupo que no tiene la pegada en ataque de antaño y que depende más de su equilibrio. Xavi deberá empezar a construir la casa por los cimientos.

Recuperar a la afición

El Camp Nou ya no es el templo entregado a la causa que Xavi vivió durante sus últimos años como futbolista del Barça. El feudo blaugrana degustó caviar durante la pasada década y no se ha terminado de acostumbrar a la nueva realidad culé. La media de espectadores esta temporada es de 40.054 aficionados, una cantidad ridícula que no cubre ni siquiera el 50% del aforo que tiene el Camp Nou. La cifra de esta temporada es todavía más llamativa si se compara con el último curso en el que no hubo restricciones de aforo por la crisis del coronavirus. En el ejercicio 2019-2020, el Camp Nou registró una media de 73.588 espectadores. Xavi quiere contagiar de nuevo a la afición para que esta sea el jugador número 12 que tanto necesita ahora su equipo.

El estilo Barça es innegociable

Con Ronald Koeman el famoso modelo del Barça se desvirtuó hasta el punto de terminar con balones a la olla en busca de la cabeza de Luuk de Jong, toda una traición al juego de posesión que tanto ha imperado en la Ciudad Condal. Xavi representa más que nadie el triunfo del estilo que nació con Johan Cruyff y del que el hoy técnico de Tarrasa fue uno de sus máximos impulsores sobre el terreno de juego.

A lo largo de su trayectoria en el Al-Sadd como técnico ha demostrado que continúa con esa filosofía y en su presentación como culé lo volvió a recalcar. "Al final, es la idea de Cruyff. Mi primer defensa es el delantero y el primer atacante, el portero. Queremos ser agresivos, intensos, presionar en campo rival e ir a ganar", sentenció. El problema ahora es trasladar las palabras a los hechos y la plantilla no es tan mala como parece pero sí tiene muchas limitaciones.