El CV Teruel muestra su mejor versión para ganar a un correoso Voley Palma

El Club Voleibol Teruel juega en casa y gana en casa. En el pabellón de Los Planos se ha disputado la quinta jornada de la Superliga Masculina de Voleibol, en la que los turolenses se han impuesto sobre el Fenie Energía Voley Palma. La victoria local fue de 3 a 1 (25-21, 28-26,20-25 y 25-13).

Pedro Jukoski, Pablo Bugallo, Andrés Villena, Joaquín Monteagudo, Greg Petty y Mariano Vildósola, actuando como líbero Aharón Gámiz, fueron los nombres propios que iniciaron el encuentro con la camiseta del CV Teruel. Por parte del Fenie Energía Voley Palma salieron Abel Bernal, José María Giménez, Renzo Cairus, Roberto de Melo, Ignacio Sánchez, Wu Cheng-Yang y Daniel Ruiz como líbero.

El saque y el bloqueo les funcionó muy bien a los turolenses en el primer set, que comenzó con unos locales más entonados que consiguieron una buena renta. Los baleares mejoraron en su juego, lo que les permitió remontar hasta ponerse a 2 tantos, pero los naranjas recuperaron la ventaja, cerrando el set en 25-21.

Igualdad fue la nota predominante en la segunda manga, aunque el CV Teruel logró 3 puntos más que los isleños, rápidamente el Fenie Energía Voley Palma empató. Tanto para unos, tanto para otros. No obstante, fueron los locales quienes ganaron por 28-26. La situación se repitió en la tercera, siendo vencedores los mallorquines con 4 tantos por arriba. Pese a que los turolenses lo intentaron, no llegaron a remontar, quedando 20-25. Cuarto set y decisivo. Los locales llegaron al ecuador con el marcador sonriéndoles: 12-8. El Fenie Energía Voley Palma no bajó los brazos en ningún momento, pero no logró frenar el gran juego turolense. El encuentro se zanjó con un 25-13.

NOTICIAS RELACIONADAS El CV Teruel viaja a Lugo para enfrentarse al equipo revelación de la pasada temporada

Se aprovechó el partido para realizar un homenaje a todos los equipos de los colegios e institutos de la ciudad, contando con jugadores y jugadoras de La Purísima, La Fuenfresca, C.D. Las Viñas y el Segundo de Chomón. También se hizo entrega de una camiseta conmemorativa a Aharón Gámiz por sus 100 partidos con el CV Teruel.

Foto del partido CV Teruel y Feníe-Energía Mallorca Vóley Palma en el pabellón Los Planos Jorge Escudero

Ficha técnica: (3-1)



3. CV Teruel : Jukoski (5), Bugallo (8), Villena (26), Monteagudo (3), Petty (22), Vildosola (12) -sexteto inicial-, Gámiz (líbero). También jugaron: Kobzev, Dimitrov, Ereu. Jovanovic.

1. Feníe-Energía Mallorca Vóley Palma : Bernal (4), José María Giménez (4), Cairus (6), De Melo (25), Sánchez (6) y Cheng-Yang (12) -sexteto inicial-, Daniel Ruiz (líbero). También jugó Lladó.

Parciales : 25-21, 28-26, 20-25 y 25-13.

Árbitros : José Manuel De Moya Romero y Joaquín Barceló Trigueros