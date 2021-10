Un doblete de Vinicius da la victoria al Madrid en Elche

Benzema ya no está solo. Después de tres temporadas en las que en el Real Madrid la responsabilidad del gol recayó casi exclusivamente en el francés, la irrupción de otro as en el ataque blanco no es cosa menor. Vinicius se ha hecho mayor, ya no solo como escolta del '9' galo, sino como primer espada si este no está, como era el caso en Elche. El brasileño solventó con un doblete plagado de talento rematador un partido que tenía trampa y que incluso se les complicó de lo lindo a los hombres de Ancelotti con un jugador más.

Pese a las dudas sobre la pegada sin Benzema, el conjunto blanco no tardó mucho en probar fortuna. Lo hizo de una forma últimamente habitual, el disparo lejano, aunque a través de un futbolista menos propenso a emplear este recurso, Rodrygo. Kiko Casilla solventó la situación con algún apuro y bajo el guion previsto, el Elche dejó en manos de su rival el mando del partido, un escenario que últimamente se le atraganta.

Pasaban los minutos y le seguía costando al Madrid, con un Elche rápido a la contra y un aviso importante en forma de disparo de Boyé que obligó al lucimiento de Courtois a mano cambiada. Para más inri, un problema muscular dejaba a Rodrygo fuera de juego. Turno para Asensio. La cosa no terminaba de aclararse para los visitantes pero la vida es más fácil cuando hay inspiración. Si alguien tenía que asumir los galones en ataque sin Benzema ese era el eléctrico Vinicius y vaya si lo hizo. Le ayudó una gran asistencia de tacón de Mariano, que acumuló méritos, pero había que ponerle velocidad y definición, esa que el brasileño parece haber desarrollado a pasos agigantados. Se plantó ante Casilla y la tocó suave con la zurda para el 0-1. Inapelable.

Pagó el golpe el Elche, al que se le pudo poner el horizonte muy gris en una exhibición de velocidad de Mariano, que se fue con calidad en el amago al portero pero se quedó sin ángulo. No se puede decir que el Madrid fuese una maravilla en el juego posicional, ni mucho menos, pero estaba encontrando los espacios y las incorporaciones y los centros de Marcelo desde la izquierda hacían daño. En el bando local, dos remates lejanos, uno muy alto de Raúl Guti y otro más atinado de Boyé, pero especialmente una gran ocasión de Lucas Pérez que el gallego desaprovechó tras un taconazo de Pastore propio del genio de aquel jugador argentino que en su momento llamó la atención de los grandes de Europa. Un claro aviso de que había partido.

Expulsión y emoción final

El paso por vestuarios le dio al Madrid un plus respecto a un tramo final de la primera parte de excesiva relajación. Salió a encarrilar el asunto y lo pudo hacer Asensio tras el pase de Lucas Vázquez desde la derecha, pero la diestra del balear está muy lejos de su zurda. Con el paso de los minutos el Elche fue ganando algún metro, pero mientras Fidel pedía el calor de la grada Militao y Alaba seguían infranqueables en la zaga madridista.

Se estaba animando el Elche con las cabalgadas de Mojica en el carril izquierdo cuando a Guti se le cruzaron los cables y en una entrada brusca sobre Kroos en campo madridista, innecesaria, vio la segunda amarilla y le puso muy cuesta arriba el duelo para los hombres de Fran Escribá. El técnico valenciano fue valiente pese a todo y se la jugó con Benedetto en pos del empate, pero este Vinicius no entiende de perdón al adversario. Modric la puso quizás con música y el carioca controló demasiado en largo. No para él, que pese a llegar apurado otra vez se lució con la delicadeza de un violinista en la pegada.

Todo parecía ya resuelto, en el clásico carrusel de cambios en el que se han convertido los partidos en el tramo final, pero un desajuste defensivo del Madrid lo aprovechó Pere Milla para ponerle picante a un desenlace bajo la lluvia, finalmente favorable al Madrid de Vinicius.

Ficha ténica

Elche : Kiko Casilla, Palacios, Roco, Bigas, Mojica, Lucas Pérez (Benedetto, min. 71), Raúl Guti, Mascarell (Marcone, min. 81), Fidel (Pere Milla, min. 81), Pastore (Gumbau, min. 71) y Lucas Boyé (Morente, min. 81).

Real Madrid : Courtois, Lucas Vázquez (Carvajal, min. 65), Militao, Alaba, Marcelo (Mendy, min. 65), Modric (Camavinga, min. 85), Casemiro, Kroos, Rodrygo (Asensio, min. 18), Mariano y Vinicius (Hazard, min. 85).

Goles : 0-1: Vinicius, min. 22. 0-2: Vinicius, min. 73. 1-2: Pere Milla, min. 86.

Árbitro : Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Expulsó por doble amarilla a Raúl Guti, del Elche.