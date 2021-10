Nerea Torralba: “El curling requiere constancia y dedicación y engancha desde el primer momento”

Con tan sólo 18 años, Nerea Torralba se ha convertido en una de las jugadoras más destacadas de curling de Aragón e incluso de España, porque ha representado al país en competiciones europeas. Compagina sus estudios con el deporte y su objetivo es llegar a unos Juegos Olímpicos. Y con la trayectoria que lleva, probablemente no le resultará difícil.

Comenzó en el curling con 15 años. “Era un deporte que me llamaba la atención, tuve la oportunidad de probarlo y me enganchó”, recuerda. Y desde entonces su evolución ha sido “bastante buena”, porque además tiene la oportunidad de tener un entrenador “algo que no es lo normal en España, José Manuel Sangüesa, y hemos avanzado bastante”, añade. Su entrenador ha sido 10 veces campeón de España de curling y tiene una amplia experiencia internacional.

El curling es un deporte complicado, exigente, que requiere constancia, dedicación y sacrificio “porque hay que dejar a un lado determinadas cosas para dedicarte a él”. Pero le ha permitido “conocer a mucha gente y sobre todo viajar y conocer otros países”. Nerea reconoce que el deporte también ha influido en su vida estudiantil y familiar. En este último caso “ha sido un poco complicado, pero mis hermanas empezaron a jugar y ha ido mejor”. En cuanto a los estudios, reconoce que se pasa el curso “esperando a que llegue la temporada” ya que “me organiza mejor”.

Nerea Torralba ha conseguido ser la primera aragonesa en participar en un pre-olímpico, en Erzurum (Turquía), que se disputó hace dos semanas. Y es también la primera aragonesa y jacetana (vive en la Canal de Berdún pero estudia en Pamplona) en llegar a la selección absoluta de curling. Y ¿qué le deparará el futuro? “Como todo deportista mi sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos, y a corto plazo, ganar el Campeonato de España, y todo lo que venga”.

Nerea ha participado en tres competiciones internacionales y en noviembre participará en la cuarta, en el Campeonato de Europa, que se disputará del 20 al 27 de noviembre. Este fin de semana va a disputar el Aragón Curling Cup en la pista de hielo de Jaca, en el que va a participar con su equipo, el Jacetania Curling Club. Este evento le va a servir como preparación tanto para el Campeonato de Europa absoluto, que se disputará en Lillehamer (Noruega), como para la Universiada de Lucerna (Suiza), que tendrá lugar del 6 al 14 de diciembre, para la que ha sido seleccionada.

La jugadora jacetana reconoce que se encuentra en un momento deportivo “bastante bueno, es muy nuevo para mí, pero lo cojo con muchas ganas”, asegura. A alguien a quien le llama la atención el curling o le gustaría probarlo, le diría que “es un deporte que o te llama mucho la atención o nada, pero todo el que lo prueba se engancha. No es lo que parece desde fuera, engancha al cien por cien”.

Para su entrenador tiene buenas palabras: “he tenido mucha suerte de coincidir con él, hacemos un buen equipo y hemos tenido una evolución muy destacable”. También tienen sus “choques”, pero al final “esta es la mejor relación entrenador-jugador”. Y reconoce que ha tenido mucha suerte “de encontrar un entrenador en España”.