Laporta: "Los informes de Xavi son muy buenos pero hay otras opciones"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no ha querido desvelar el nombre de quién será el nuevo entrenador del primer equipo si bien ha asegurado que tiene contacto con un Xavi Hernández del que, pese a ser una de las opciones, ha recibido informes "muy buenos y positivos".

"Los informes que tenemos de Xavi son muy buenos. Todos los 'inputs' sobre Xavi son positivos, pero hace poco que ha dado el paso a entrenador. Aunque hablemos de Xavi, permitirme que mantenga las reservas porque también hay otras opciones. El Barça tiene opciones", resumió en rueda de prensa.

Laporta, sin querer dar nada por hecho, sí respondió largo y tendido todas las preguntas sobre Xavi, con quien negó que se enfriara su relación personal durante la campaña electoral, cuando el de Terrassa figuraba en la candidatura de Víctor Font. "Yo no veía a Xavi de manager general. Sé la ilusión que le hace y le hacía ser entrenador del Barça, y mantuvimos conversaciones de este tipo y de otros", explicó.

Y, si llega ahora al club, será como entrenador tras formarse en el Al-Sadd de Catar. "Con Xavi llevo hablando desde la campaña electoral y no se ha roto nunca el contacto. A Xavi le dije que intentaría que Koeman cumpliera su contrato, Ronald es un mito del barcelonismo y teníamos que agradecer el esfuerzo que hizo", desveló el presidente blaugrana.

En cuanto a su opinión personal sobre Xavi como entrenador, después de que saliera en cierta prensa que opinaba que no estaba listo para ser entrenador del Barça, se sinceró: "Xavi está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien y tengo muy buenas referencias de personas muy allegadas que le conocen mejor que yo en esa faceta".

Además, reiteró en que viene hablando con él desde que empezaron las dudas sobre Koeman. "Hablo con él muy a menudo, desde hace dos meses cuando le dimos el margen de confianza a Koeman, que se lo teníamos que dar, hemos venido hablando y conozco su opinión del equipo que tenemos y de qué se tendría que hacer. Mi opinión sobre Xavi como entrenador es muy buena", reiteró.

"Siempre he dicho que Xavi algún día entrenará al Barça, se lo he dicho a él porque vive del fútbol y es del Barça y lo tiene como objetivo prioritario en su vida. Yo me fío de gente que sigue a Xavi y otros entrenadores. Tengo una relación personal muy buena con él, tiene un entorno magnífico y veremos cómo evoluciona todo", ahondó aún más al respecto.

De momento, hasta que llegue el nuevo entrenador, toma las riendas del equipo de forma interina el técnico del filial, Sergi Barjuan. "Valoramos mucho la decisión de Sergi, un hombre de club con la experiencia para hacer este tipo de trabajo y merece la máxima confianza. Asumir el primer equipo en estos momentos tiene cierta complejidad", reconoció el mandatario.

"Estamos centrados en el corto y medio plazo. Tenemos a Sergi y es nuestra voluntad que asuma la dirección técnica del primer equipo, es un hombre de la casa y ha formado parte del 'Dream Team' de Johan Cruyff y entiende perfectamente nuestra filosofía y los que nos gusta a los 'culers'. Estamos esperanzados, ilusionados, y con ganas de que continúe la temporada después de un cambio importante", aseguró.

Y quiere ver un Barça, de ahora en adelante, fiel a su "estilo genuino". "La filosofía es clara; un estilo genuino de jugar a fútbol que nos ha dado los máximos éxitos en nuestra historia. Y Sergi conoce a fondo a este plantilla, podrá trabajar con ella con normalidad y deseamos que tenga los máximos éxitos", aspiró.

"El partido importante que tenemos es el Alavés. Para nosotros es importantísimo este partido en casa. Creo que todavía estamos enganchados a la Liga y si no hubiéramos fallado estaríamos en mejor posición. La Liga está abierta y vamos a luchar por ella. Y en la Champions queremos seguir vivos y hay un partido muy importante en Kiev y en principio Sergi estará en el banquillo. Y podemos estar tranquilos de que lo hará muy bien", comentó sobre Sergi.