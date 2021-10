Alberto Ginés: "A María Laborda le espera un gran futuro en la escalada"

Tiene aún tan solo 19 años, pero Alberto Ginés ya es una voz acreditada y experta a la hora de hablar de la escalada de competición. Su medalla de oro -la primera de la historia del olimpismo- en los Juegos de Tokio el pasado mes de julio, el triunfo que le ha sacado del anonimato y le ha cambiado la vida, le conceden la autoridad y los argumentos. Más si se trata de hablar de María Laborda, una de las mejores promesas del deporte aragonés, la referencia nacional en escalada, con solo 17 años, de la modalidad de velocidad.

“Somos buenos compañeros de entrenamiento. Hemos coincidido bastante en el rocódromo de Pamplona, hemos convivido mucho y cada vez la veo más evolucionada. Sus resultados lo confirman, hace unos días fue tercera en el Campeonato de Europa. Estoy muy orgulloso de ella. Tiene un gran potencial. Es alguien en quien notas que quiere ser deportista, que quiere aprender y mejorar. Disfruta escalando y tiene ilusión. Les espera un gran futuro”, asegura Alberto Ginés sobre la deportista de Ejea de los Caballeros, que el año próximo, ya becada, se trasladará al CAR de San Cugat, donde reside y entrena ahora el campeón olímpico. “María tiene un potencial enorme. No la descarto para los Juegos Olímpicos de París”, agrega David Maciá, seleccionado nacional de escalada y entrenador de Ginés y Laborda. "Disfruta, quiere mejorar y ha sido un acierto que se haya dedicado a la velocidad. Dependerá de su capacidad de trabajo", indica.

Maciá y Ginés formaron parte de la mesa de presentación de Exponatura, la Feria de Montaña y Deporte Sostenible que organizará su primera edición entre el 1 y el 3 de junio de 2020 en la Feria de Zaragoza. Su presidente, Manuel Teruel, y el jaqués Alberto Ayora, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, completaron el cuarteto de ponentes para un evento que busca “conectar deporte y naturaleza” y en el que se expondrán diferentes sectores relacionados con el deporte de montaña, como el esquí, el alpinismo, la escalada, el ciclismo o el ‘trail running’ (material deportivo, alimentación, salud, ropa, turismo, suministros, seguridad…), además de programarse conferencias especializadas y actividades deportivas. “En las pasadas fiestas del Pilar, era muy emocionante ver a tantos niños en el rocódromo del pabellón de las Fuerzas Armadas en la Feria de Zaragoza. Alberto Ginés ha provocado un efecto llamada en el mundo de la escalada”, apunta Manuel Teruel. “Queremos que a Exponatura vengan a promocionar sus innovaciones las grandes marcas del sector”, añade.

El evento también servirá para celebrar el centenario de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Su presidente, Alberto Ayora, valora la necesidad de invertir y crear comunidad montañera: “Alberto Ginés nos ha regalado un oro al que hemos contribuido todos los federados aportando para entrenadores, instalaciones, centros de tecnificación...” Alberto es la punta de la pirámide, pero para que esta pirámide esté bien construida, hay que trabajar mucho y que seguir apostando por este deporte”, secunda Maciá.

Y el protagonista, Alberto Ginés, de regreso a Aragón tres semanas después de escalar en Rodellar, uno de sus sitios de referencia, recalcó la necesidad de formar una buena base y acercar a los niños a lo centros de escalada. "Si hay una buena base es más fácil que se logren buenos resultados y no que crezcan setas de forma individual", indicó el campeón olímpico, a quien la medalla de oro de Tokio lo ha puesto en medio de los focos. “Puede que ahora tenga más presión al competir. Sería un error no decir que no y por eso estoy trabajando con un psicólogo deportivo”, indica. “Después de ganar fue una locura, pero ahora ya estoy más centrado y pensando en los entrenamientos de la próxima temporada”, finaliza el escalador extremeño.