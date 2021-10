Alberto Puyuelo: "El Maratón de Zaragoza ha hecho que crea en mis posibilidades"

El domingo era la segunda vez que corría el Maratón de Zaragoza y de nuevo se volvió a imponer, ¿se puede decir que es su prueba fetiche?

Está claro que es la más importante de mi trayectoria, ganar dos veces es algo muy difícil y que tiene mucho reconocimiento. Le guardo mucho cariño porque cuando me estrené en 2019 era también mi primer maratón y el hecho de ganar me hizo creer en mis posibilidades y en que podía obtener buenos resultados.

Hasta ese momento usted era un atleta con buenos resultados en Aragón y que se movía bien en el cross. Desde entonces no ha parado de obtener éxitos.

Desde siempre me habían dicho que podía ser un buen fondista, pero también era entrenador y casi estaba más dedicado a mis deportistas que a mí mismo. Ganar en Zaragoza la primera vez hizo que me empezase a preparar con más ganas. Después llegó el bronce en el Campeonato de España de maratón en Ciudad Real, luego mejoré mi marca un montón en Valencia, el año pasado repetí allí bajándola hasta 2h 17:58 y en el actual conseguí el oro en el Nacional de 50K. Además, en este tiempo también he sido campeón de España sobre nieve.

La carrera del domingo no la había preparado específicamente.

Lo que tenía previsto era correr el Campeonato de España, que se celebra en Tenerife el 14 de noviembre, pero la organización me llamó hace dos semanas para invitarme y como siempre me ha tratado muy bien la acepté. Ya estaba en forma y la clave estaba en ajustar para no perder mucho de cara a la otra carrera. Estaba dentro de los favoritos y entraba dentro de las posibilidades ganar, pero no esperaba que fuese a bajar en cuatro minutos el tiempo de la vez anterior hasta 2h 21:21.

¿Cómo fue el volver a correr por las calles de Zaragoza y con público animando?

Me gustó mucho el cambio de circuito quitando zonas en las que los atletas estábamos muy solos para pasar por lugares mucho más céntricos. Dimos dos vueltas al Paseo Independencia, había más gente jaleando, música, una batucada, fue una gozada. Pudieron verme familiares y amigos y todo el rato escuché ánimos y mi nombre. Del kilómetro 27 al 34 se me hizo duro porque era casi todo subida, pero a partir de ahí el trazado era en bajada, lo que ayudo porque el tramo final es el que se suele hacer más duro. La meta, en la Plaza del Pilar fue espectacular, un sitio inmejorable.

Es profesor de Educación Física en el colegio Puente Sardas de Sabiñánigo, ¿cómo le recibieron el lunes?

Muchos alumnos estaban emocionados, me dieron abrazos y la enhorabuena. Les había comentado que se retransmitía por televisión y me habían visto. Aún así me hicieron ponerles el vídeo y tuve que responder muchas preguntas.

¿De cara al Nacional que expectativas tiene?

Me gustaría conseguir otra medalla y si no quedarme satisfecho de mi esfuerzo. Intentaré luchar por estar en los puestos de delante. Llevo preparándome desde agosto, he llegado a hacer casi 160 kilómetros a la semana y ya no me queda mucho que entrenar. Ahora me tengo que recuperar esta semana, a la siguiente aumentar el ritmo otra vez y después ya descansar.

Queda pendiente el salto al panorama internacional.

Tenía que haberse producido el próximo fin de semana que era cuando estaba previsto el Mundial de 50K en Taiwan. Al ser el campeón de España estaba clasificado, pero finalmente la prueba se suspendió. El año que viene será el Europeo de esta distancia y se nos dijo que para formar el equipo se contaría con los resultados de esta año, así que creo que podré estar.

¿Y en el caso del maratón?

Hacen falta unas marcas mínimas y ahora mismo tendría que rebajar la mía en tres minutos. Puede estar al alcance, pero tengo que seguir mejorando.