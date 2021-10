La falta de puntería condena al CH Jaca en San Sebastián

El Club Hielo Jaca no pudo regresar de su visita a San Sebastián con una victoria. Lastrado por su falta de puntería, aunque realizó 36 lanzamientos, el doble que su rival, acabó cayendo ante el Txuri Urdin por 3-0. El resultado, no obstante, mantiene a los aragoneses terceros en la tabla con once puntos, solo por detrás del Majadahonda, que sigue con doce y del Puigcerdà, que con 17 amplía su ventaja. El próximo fin de semana la cita será en casa ante el Barça.

Los vascos, apoyados por 400 espectadores, lograron una renta de dos goles en el primer periodo. Imanol Lasuen abrió el marcador en el minuto 4 y aumentó la ventaja a un segundo para el descanso, aprovechando una jugada en superioridad numérica, después de que el Club Hielo Jaca recibiera una sanción a seis segundos de acudir al vestuario.

Tras un segundo tiempo en el que no se movió el marcador, los jaqueses siguieron intentando cercar la portería donostiarra, pero todos sus intentos fueron infructuosos por la falta de acierto en la definición y el buen trabajo del meta local, Lucas Serna. A dos minutos para acabar el duelo, el Club Hielo Jaca arriesgó quitando al meta Raúl Barbo, para jugar 5 contra 6, y el Txuri sentenció con el 3-0 anotado por Míkel Mendizábal a 64 segundos para el final.

Un punto en la liga femenina

En la Liga femenina, el Club Hielo Jaca disputó dos partidos en su viaje a la Comunidad de Madrid. En el primero de ellos, jugado el sábado en Valdemoro, perdió 2-1 en la prórroga y el gol fue obra de la canadiense Korianna Soroka. Hoy domingo, las jaquesas no pudieron hacer frente al potente equipo del SH Majadahonda, cayendo por 11-0.

Con estos resultados, el equipo femenino logra un punto -al perder la prórroga en Valdemoro- y suma un total de 7, perdiendo un puesto en la clasificación, donde es cuarto, al verse superado por el propio Valdemoro. El próximo fin de semana, las jaquesas guardarán descanso.

En Sub 15, el sábado se produjo el debut del Club Hielo Jaca esta temporada ante los dos equipos de La Nevera de Majadahonda. El primer encuentro se jugó ante los Pandas y acabó 2-6 para los madrileños (marcando Juan Fernández y Naín Faraji) y el segundo, ante los Polares, finalizó con victoria jaquesa por 7-3, marcando Juan Lacasta (2), Hugo Coscojuela (2), Pablo Cardesa, Andrei Garkusha y Naín Faraji.