El montañismo reconoce la trayectoria de Masgrau

Veinte años al frente. Se dice pronto. La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) reconoció ayer la trayectoria de Luis Masgrau, el que fuera su presidente desde el 2000 hasta noviembre pasado, cuando Javier Franco le tomó el relevo en la presidencia. Antes, Masgrau, licenciado en Medicina, había ejercido como asesor médico de la FAM (1991 a 2000) y también como presidente de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña SEMAM (1995 a 1998). Toda una vida dedicada a la montaña. Un recorrido que ayer, junto a otras personalidades del montañismo, fue reconocido en la tradicional gala de la FAM.

En un acto que tuvo lugar en el Salón Rioja de Ibercaja y que fue presentado por Mariano Navascués, Masgrau y el Grupo de Montaña San Jorge recibieron la insignia de oro, probablemente, el más prestigioso de cuantos galardones entrega la FAM. Daniel Osanz y Raúl Simón, estrellas del trail y la escalada, respectivamente, fueron reconocidos con el trofeo a mejores deportistas. El Trofeo Federación fue a parar a las manos de Amaia Agirre; el Premio Fiatc a los voluntarios de Peña Guara; mientas que Carlos Crespo, Jorge García-Dihinx, los ayuntamientos de Almudévar y Zuera y la Guardería de los Refugios fueron distinguidos con placas de reconocimiento.

"Es un día de grandes emociones. Estas dos décadas como presidente de la FAM fueron maravillosas. Quisiera darle las gracias a todas las personas que me acompañaron en este trayecto", explicó Luis Masgrau. "Lo mejor que me llevo de todos estos años son los amigos que he hecho por distintos lugares de la geografía española", añadió, y recordó lo "mucho" que ha cambiado el montañismo desde sus inicios hasta la actualidad.

"Actualmente hay muchas personas implicadas con este deporte y, por suerte, en Aragón está muy arraigado. Le aguardo un gran futuro", finalizó Masgrau.

En la gala, oficialmente llamada ‘XXV Cena del Montañismo’, estuvieron presentes representantes políticos como el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona; la directora general de Interior, Carmen Sánchez; el director general de Deportes, Javier de Diego o la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García.

Entre el público, entre las 110 personas que, debido a las restricciones de aforo pudieron seguir en directo el evento, se pudieron ver rostros conocidos del mundo de la montaña. Familiares y amigos acompañaron a los galardonados y no faltó la presencia de Fernando Arcega, jefe de Negocio Institucional y Patrocinios de Ibercaja, entidad que cedió el espacio (Salón Rioja, Patio de la Infanta) en el que tuvo lugar la gala.