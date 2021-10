Rafa Cabrera conquista el Open de España tras batir en el desempate a Adri Arnaus

El golfista español Rafael Cabrera Bello se ha proclamado vencedor este domingo del Acciona Open de España, torneo puntuable para el Circuito Europeo, tras llevarse un emocionante final frente a su compatriota Adri Arnaus que le permite relevar en el palmarés del certamen a otro español, Jon Rahm.

Con esta victoria, el jugador canario consigue cerrar un círculo perfecto, pues durante su etapa amateur había ganado todos los Campeonatos de España en cada edad correspondiente y solo le faltaba este, algo que no tiene ni el propio Rahm, quien no ganó en edad infantil.

Sin embargo, Cabrera empezó de la peor manera posible su último recorrido, con un doble 'bogey' en el primer hoyo que le costó perder su ventaja, pero que acabó siendo su único error en su tarjeta final en el Club de Campo Villa de Madrid.

A partir de ahí, un único 'birdie' en los siguientes 12 hoyos, hasta que llegó una racha de tres seguidos con la que parecía dar un golpe definitivo, alcanzando el -19. En el hoyo 18, el canario logró salvar un par que, unido al fallo del catalán en su 'putt' de 'birdie', provocó el desempate final, donde confirmó su triunfo a la primera, después de que ambos finalizaran el recorrido regular con 265 golpes.

"Esta victoria es realmente especial. Llegaba aquí en el peor momento de los 10 últimos años en mi carrera y me voy con la copa. Es verdad que he empezado mal, me hubiera gustado arrancar con cinco 'birdies', pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y eso ha tenido sus frutos", celebró el vencedor.