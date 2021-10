Gavi, el jugador más joven en debutar con la selección

Pablo Martín Páez Gaviria 'Gavi' hizo historia este miércoles en San Siro. El joven centrocampista del Barcelona, de 17 años y 62 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección española en toda su historia. Batió el récord de otro siglo que estaba en poder de Ángel Zubieta, quien se estrenó en 1936 con 17 años y 284 días. Ahora es la joven perla andaluza la que brilla por su precocidad y su fútbol, de muchos quilates y desplegado ante toda una campeona de Europa como Italia. Dos meses después de nacer él, en 2004, Giorgio Chiellini vivía su bautismo de fuego con la Azzurra. Esta noche coincidieron en el césped, un veterano curtido en mil batallas que entró después de la expulsión de Bonucci y un chaval que puede decir que el futuro es suyo.

La convocatoria de Gavi fue polémica por tratarse de un niño que acaba de llegar a la élite. Con solo cinco partidos y 276 minutos en Primera -debutó con el Barça el pasado 29 de agosto contra el Getafe- Luis Enrique le incluyó en la lista para la 'final four' de la Liga de Naciones. Y no se quedó ahí porque le hizo debutar en calidad de titular. Lejos de encogerse y limitarse a evitar el error, que alguno cometió, el andaluz jugó con alegría, pidió el balón, se ofreció, defendió, atacó y demostró que no le pesaba la camiseta pese a encontrarse ante una de las selecciones más importantes del mundo. Se hizo mayor en hora y media de fútbol.

Nada más arrancar la semifinal perdió un balón en zona peligrosa. Chiesa reventó la pelota y se encontró con una magnífica respuesta de Unai Simón. Lo siguiente que hizo Gavi fue pedirla para distribuir. Intercambiaba su posición con Koke, basculaba entre la demarcación de interior derecho e izquierdo, aunque finalmente se acomodó en esta última. Hubo una acción en la que siguió a Insigne hasta la línea de fondo para taparle y desviar el centro a córner. Creaba y defendía, como el minuto 28, cuando hizo una falta sobre Veratti a raíz de un fallo de Busquets. En el libre directo anduvo vivo y desbarató una peligrosa jugada de estrategia hecha para Barella.

Bronca de Chiellini

Poco antes de la expulsión de Bonucci por un codazo a Busquets, el chaval al que el Barça fichó con solo once años después de hacer 96 goles con los alevines del Betis robó la pelota, montó un contragolpe de libro y se la dio a Oyarzabal. El remate del realista, autor de dos asistencias a Ferran Torres que fueron dianas, lo paró Donnarumma. Con el 0-2 en el marcador, Gavi seguía a lo suyo. La pedía y la entregaba, iba y venía. Se inventó una jugada personal que acabó con una pequeña bronca de Chiellini. Le recriminó que se tirase tras un leve empujón en el área.

Gavi jugó hasta el minuto 85, cuando dejó su sitio a Sergi Roberto. Antes supo asociarse de maravilla con Yeremy Pino, otro debutante de 18 años que deslumbró con su fútbol aunque cometió el error que costó el gol de Italia. Aun así, anoche hubo mucho futuro en San Siro.