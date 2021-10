Teresa Perales: "Ahora tengo las crisis controladas pero aún no tengo un diagnostico médico"

"21 días después sigo sin tener un diagnostico y aún estamos esperando algunos resultados. Los síntomas que tengo están muy controlados. Son convulsiones o crisis espásticas con fuerte hiperactividad muscular. Eran tan fuertes que había días en los que era incapaz de controlar mi cuerpo en absoluto. Con la medicación estoy muchísimo mejor y ya puedo hacer vida prácticamente normal en la medida que mi cuerpo me lo permite después de haber estado tantos días encamada". Con estas palabras en forma de vídeo en su perfil personal de Twitter, Teresa Perales ha reaparecido públicamente este lunes.

La aragonesa, que estuvo hospitalizada en Tokio y después en Madrid, ha asegurado que aún no tiene un diagnóstico definitivo y que, gracias a la medicación, está sobrellevando las crisis médicas que le vienen afectando desde el final de los Juegos Paralímpicos. "Ahora tengo las crisis controladas pero aún no tengo un diagnostico médico", ha explicado. "Al llegar a España estuve 9 días hospitalizada en la UCI del Hospital Sanitas de La Moraleja. Gracias por el apoyo que recibí allí en su búsqueda del diagnóstico. Al principio parecía un cuadro de epilepsia, por eso en Tokio descartaron tumores cerebrales y derrames. En Madrid, tras realizar las pruebas pertinentes, quedó descartada. Todas las pruebas están saliendo bien pero me quedan muchos resultados por recibir", ha expresado.

Llevo tiempo sin aparecer por aquí, pero tras los Juegos Paralímpicos he estado ingresada y desde hace pocos días estoy de vuelta en casa recuperándome. Quería explicaros lo que me está pasando, lo que han sido estos días y agradecer a todos los que siempre han estado ahí. (P1) pic.twitter.com/asRCugxsEc — Teresa Perales (@teresa_perales) October 4, 2021

Además, Perales ha descartado sufrir un cuadro de estrés y ansiedad, que fue el primer diagnóstico que el Comité Paralímpico trasladó desde Japón. "Nunca me han diagnosticado un cuadro de ansiedad y, si así lo fuera, no tendría ningún problema en decirlo. Desde aquí, mandar todo mi apoyo a las personas que tienen crisis de este tipo. Mientras estaban descartándome enfermedades como un tumor, un derrame cerebral o meningitis, alguien dijo erróneamente a los medios de comunicación, sin nuestra autorización, que yo tenía un cuadro de ansiedad y estrés. Desconozco el motivo", ha señalado.

"Tengo muchas ganas de volver a mi vida normal lo antes posible, pero sé que tengo que ir con mucha calma y darme tiempo. Son piedras en el camino que espero que pronto queden atrás", ha subrayado en su reaparición pública. "Ha sido una travesía muy larga de la que estoy saliendo poco a poco sin duda gracias al cuidado de muchas personas en Tokio y en España. Quiero comenzar el momento de los agradecimientos, al servicio médico del comité paralímpico español. Para el doctor Espejo y el doctor Fernández, que me acompañaron en Tokio. Fue muy importante poderos tener conmigo como si fuerais muy preciada familia", ha dicho.

"No he podido contestaros antes porque quería tener la suficiente fuerza física para hacer este vídeo y contaros en primera persona lo que me está pasando", ha afirmado. “Ha sido una travesía muy larga de la que estoy saliendo poco a poco sin duda gracias al cuidado de muchas personas en Tokio y en España. Quiero comenzar el momento de los agredecimientos, al servicio médico del comité paralímpico español. Para el doctor Espejo y el doctor Fernández, que me acompañeron en Tokio. Fue muy importante poderos tener conmigo como si fuérais muy preciada familia”, ha concluido.