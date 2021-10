La IV Traschinepro Trail corona a Alberto Lasobras y Laura Pozo

Alberto Lasobras y Laura Pozo fueron los mejores en la prueba de 21 kilómetros de la Traschinepro Trail, cita que tras el parón del año pasado celebró en Caldearenas su cuarta edición y que contó también con una andada popular y una 10K en la que se impusieron Alejandro Garulo y Saion Olazabal. Los 400 inscritos, cifra que permitió donar otros tantos euros a la Fundación Dravet, tuvieron que hacer frente a una jornada lluviosa y al frío presente en zonas como el cordal del Presín.

La velocidad de Garulo le permitió esquivar el agua que comenzó a caer con fuerza poco antes de las 12.00. El zaragozano de 17 años del Grupo de Tecnificación de Aragón completó el recorrido en un tiempo de 39’ 27’’. Salió fuerte y aguantó con compañía hasta mitad de la distancia. A partir de allí impuso su zancada. Estudiante de segundo de Bachillerato del IES Tiempos Modernos de la capital aragonesa, Kilian Jornet y Luis Alberto Hernando son los ídolos de un chaval que ‘voló’ a meta. El recorrido lo valoró de forma positiva. “Es muy rápido y muy chulo”, señaló.

La más rápida en chicas fue guipuzcoana, de Zarauz. Saion Olazabal corrió junto a su chico, Urko. En meta reconoció que se pican. “Me suele hacer de liebre y a veces nos enfadamos”, declaró Saion con una sonrisa. Su victoria tuvo más mérito ya que el día anterior, la pareja había estado en una boda en la localidad de Iciar (Deva). De allí pusieron rumbo a Sabiñánigo y a la carrera. El trazado ya lo conocía. Hace dos años también participó, aunque en aquella ocasión se despistó en un trazado que está salpicado por numerosos caminos.

En la carrera reina Alberto Lasobras rompió todos los pronósticos. Si Antonio Alcalde marcó en 2019 el mejor tiempo, este zaragozano de Luna lo reventó. Con una marca de 1h 47' 34'', el corredor del Arduua Skyrunning rebajó de forma sensible el que estaba en posesión del madrileño con 1h 53' 55''. Operario en una papelera, trabajador a turnos -de hecho, estuvo en la fábrica en la mañana del sábado y entraba en la noche del domingo- firmó una carrera perfecta. Reconoce que el tiempo también le acompañó. Es más de frío que de calor, reconoció en meta que hacerse con el récord “me motivaba”.

Lasobras ya intuía cómo era el recorrido ya que estuvo en la edición de 2018, pero no lo recordaba con exactitud. “He salido a hacer mi carrera y en las bajadas me he lanzado”, explicó. A sus 30 años tiene ganas de conquista y en sus planes está participar en la Copa de España que se celebra dentro de 15 días en Málaga. “La Traschinepro me ha servido para coger velocidad”, recalcó.

La chica más rápida de la 21 k fue la jacetana Laura Pozo. De Jaca, pero del equipo Gim Pilates Velvet del club Añón de Actividades Deportivas. “La he disfrutado y sufrido. Es un perfil que me gusta”, dijo en meta con una amplia sonrisa. Conocía el terreno que pisaba porque con su equipo reconocieron unos días antes la carrera. Sabía perfectamente los puntos donde ahorrar fuerzas y en los que debía darlo todo. Firmó 2h 27', aunque el objetivo era hacer el trazado con algo más de 1.000 metros de desnivel acumulado en 2h 15' o 2h 20'. Y es que cuando reconoció la carrera -con fotos incluidas hacia el Pirineo o Bentué de Rasal- había firmado 2h 40'.

Nacida hace 34 años y trabajadora de una empresa textil, el mundo de las carreras por montaña le apasiona y trabaja para ser mejor cada día con horarios de entrenamiento muy concertados, un denominador común de casi todos los deportistas que se pinchan un dorsal y, además buscan, cajón. Ahora, en cartera tiene participar en La Rioja y en la Ibiza Trail que consta de tres etapas.