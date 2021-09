El Peña Guara, ante 620 kilómetros de BTT, kayak y trekking

Comenzará el sábado y como tarde habrá que llegar a la meta justo una semana después. Por delante, 620 kilómetros de bicicleta de montaña, trekking y kayak sin un recorrido fijo marcado que partirán de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, y terminarán en La Coruña tras haber transitado lugares como la sierra de Courel, Cabeza de Manzaneda, el Cañón del Río Sil y las ciudades de Lugo y Orense. Por segunda vez desde que comenzó a disputarse en 2001, el Campeonato del Mundo de carreras de aventura se celebra en España. Será en Galicia, dentro del Raid Gallaecia, y entre el centenar de equipos participantes habrá uno con marchamo aragonés, el Peña Guara-Sherpa de Huesca.

Lo componen el oscense Jorge García y el ilerdense David Toll, ambos miembros del club Peña Guara, además del granadino Juanfran Marín y de Alba Reguillo, natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Los tres primeros hace tiempo que vienen compitiendo juntos, pertenecen de hecho a la selección española de orientación en BTT, mientras que Reguillo, que cuenta en su palmarés con campeonatos de España de triatlón y que conoce el el Ironman de Hawái, ha sido un fichaje de última hora para afrontar la cita.

"Nuestro primer objetivo es terminar, ir viendo cómo se desarrolla la carrera y si todo va bien quedar entre los veinte primeros", comenta García, cauto por ser la primera vez que acomete una prueba tan larga que se animaron a afrontar al celebrarse en España. "Los tres chicos llevamos muchos años compitiendo en el Campeonato de España y en la Liga Española de raids y teníamos en mente probar en el Mundial alguna vez, el hecho de que se fuese a celebrar en Galicia lo ha facilitado mucho", expone alguien que ya sabe lo que es un Mundial y un Europeo de orientación.

Este año, debido a la pandemia, han podido competir poco. De todos modos, los resultados han sido buenos. Se impusieron en Extremadura en el inicio de la liga y fueron cuartos en el Campeonato de España.

Ahora el nivel de sus rivales se espera que sea muy alto. Entre los conjuntos inscritos figuran once de los actuales doce primeros clasificados en las series mundiales de este deporte. Entre ellos, el 400 Team Naturex francés, el líder, y el español Torpedo-Vidaraid. "Nuestro factor diferencial es que tres del equipo provenimos del mundo de la orientación, cuando lo normal es que sean uno o dos, y la orientación será muy importante", esgrime García.

No en vano, los mapas no se entregarán hasta el día de la salida y después los cuartetos deben ser autosuficientes. "Nosotros decidimos cuándo dormimos, cuándo comemos y el qué; la organización únicamente nos transporta el material entre las distintas transiciones", especifica García, de 32 años y apasionado de los deportes de montaña y aventura desde que "con quince años mis hermanos me metieron en este mundo a través de la bici". Todos los equipos deben de ser mixtos y sus miembros permanecer juntos durante su concurso.

El centenar de conjuntos participantes provienen de 24 países de Europa y América y suman más de 400 deportistas, una cifra que se eleva hasta las 600 personas si se incluye al personal de apoyo y que supone un récord. Se espera que los ganadores tarden unas noventa horas.