Diez aragoneses en deportes extremos

Samuel Porcel se enfrenta estos días al reto más colosal de su vida. Y su vida como ciclista está bien plagada de desafíos imposibles. Es un ciclista de brevets y randonnees , muy populares en Francia: cicloturistas de larga distancia, de más de 300 kilómetros. Porcel ha cubierto todas las distancias posibles: 300, 400, 500, 600… Hasta los 1.200 de la mítica París-Brest-París, la reina de los brevets. Nada, aun con todo, comparable al reto que se enfrenta desde el pasado día 19: la Ultimate Pyrenees Pursuit. Tiene hasta el próximo viernes a las ocho de la tarde para completar -el límite son 11 días y 12 horas- los 2.700 kilómetros, 66.000 metros de desnivel positivo y 50 puertos de alta montaña de esta ‘animalada’ que recorre las carreteras de los Pirineos . El ultraciclismo exige fondistas y deportistas de fuerte mentalidad, pero también aventureros. Las pruebas a la que mira a los ojos Samuel Porcel se apoyan en la autosuficiencia. El ciclista se organiza, descansa y duerme cuando y donde puede (empalma a veces dos días sin dormir sobre la bici) , se alimenta en ruta en cafeterías, gasolineras o máquinas de ‘vending’, y resuelve sus problemas técnicos, no tiene asistencia de ningún tipo. Porcel, en cuyo blog ‘Paisajes Ciclistas’ se pueden seguir sus maratonianas rutas por Aragón y los Pirineos, acostumbra a etapas de 500 ó 600 kilómetros en el fin de semana.

Luis Alberto Hernando se ha convertido en una institución dentro de los ultramaratones de montaña. Los ultratrails son, quizá, una de las disciplinas deportivas más incipientes a nivel popular, pero también hay profesionales del asunto. Como Luis Alberto, dominador habitual de la Gran Trail Aneto, la gran meca de este tipo de pruebas en España. Este guardia civil burgalés de los GREIM está afincado en Jaca, donde vive con su esposa zaragozana y sus hijos. Arraigado en Aragón, los deportes de montaña siempre han ocupado parte de su vida. Comenzó con el biatlón, participando en los Juegos Olímpicos de Turín 2006 como miembro del equipo español. Luego, pasó al esquí de fondo, pero fue en el skyrunning y en el trail donde acabaría encontrando su paraíso. Carreras de montaña de larga distancia, desniveles extremos y muchas horas, hasta convertirse en una de las referencias nacionales en la modalidad. Entre sus méritos deportivos, sobresalen sus títulos de tricampeón del Mundo de Trail IAAF (2016,2017 y 2018), bicampeón de la Copa del Mundo de Ultras (2014 y 2015) y campeón de Europa de Ultras. Este mismo verano, Hernando pulverizó el récord de subida y bajada al Aneto, techo de los Pirineos, uno de los desafíos más ambicionado en el mundo del trail: fijó un tiempo de 3 horas 38 minutos y 15 segundos. También en el esquí rompió límites: en 2017 esquío durante 24 horas seguidas en Astún . “Lo que más me engancha es la montaña. Cada día puedes estar en un entorno diferente. Y eso es impagable” admite.

Maratones entre el polvo y la tierra al galope de su quad: es la forma que tiene el piloto Miguel Arranz en desafiar sus límites, y los límites de su vehículo. Habituado a pruebas todoterreno en formato ‘non stop’ -como la antigua Baja Aragón-, destaca en el historial de este zaragozano amante del motor la épica Baja 1.000 California, la denominada “carrera de la muerte”. En 2017 ganó en la categoría ironman quad, convirtiéndose en el tercer hombre que en 50 años concluía la carrera en quad en medio siglo. Terminar. Como fuera. Llegar a la meta constituía ya una proeza por sí mismo. Más de 1.800 kilómetros de recorrido, casi 50 horas sin parar por un terreno arenoso y rocoso… Una prueba que, relata la leyenda, empezaron a dibujar dos locos aventureros, Dave Ekins y Bill Robertson Jr, con un par de motocicletas Honda. La meta era descubrir cuál de ellos era capaz de completar en el menor tiempo posible la península de Baja California. Arrancaron en Tijuana con destino a La Paz. Y en esa primera competencia ganó Ekins con un registro de 39 horas y 54 minutos. El 31 de octubre de 1967 se ganaron el entusiasmo de Ed Perlman, quien tuvo la idea de organizar la primera carrera abierta al público. Fue así como nació la Mexican 1.000 o Baja 1.000. Y allí se fue Arranz: “Fue la carrera más dura de mi vida en la que la fortaleza mental era tan importante como la física. Y esto me hizo conseguirlo". Le costó acabarla 46 horas. “No estaba acostumbrado a pilotar más de 200 millas sin ver una asistencia. Y el temible talco, montañas de polvo acumulado de casi un metro en las que si te metías dentro te quedabas atascado. Y luego los tremendos pedruscos que había que sortear. O quedarte casi sin gasolina y tener que pedirle al público que te diera algún litro para poder llegar a la siguiente asistencia", recuerda. Aunque lo más duro llegó casi al final. "Tener que hacer las últimas 150 millas con los pies escaldados sin poder apoyarlos. No me atrevía a sacarlos porque daban miedo". indicó.