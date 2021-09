Los reyes de la montaña son aragoneses

No ya en un mismo día, sino en una misma mañana. Hace justo una semana, Aragón mostró todo su poderío en lo que a las carreras de montaña hace referencia con tres de sus atletas subiendo a lo más alto del podio en sus respectivos campeonatos de España. Daniel Osanz conquistó en Palencia el absoluto de subida vertical y ya en Canfranc su hermano Álvaro se hizo con el sub-20 de trail running y Sergio del Barrio, con el sub-18. Los tres se pueden considerar pioneros, pues era la primera vez que la Real Federación Española de Atletismo ponía en liza esos títulos. "Siempre hace ilusión ser el primero en algo porque aunque después puedan llegar otros que lo hagan mejor tu referencia queda ahí", comenta Daniel Osanz, el más veterano del trío de triunfadores a sus 23 años y que solo esta temporada ha sido subcampeón del mundo de kilómetro vertical y campeón sub-23.

No fueron los únicos corredores de la Comunidad que se colgaron durante el pasado fin de semana un metal. A del Barrio le acompañó en el cuadro de honor sub-18 Carlos Zárate, tercero, y el día anterior en el Nacional máster José Irisarri había obtenido el oro M-40 y Marcos López y Víctor Manuel Román los bronces M-45 y M-50.

Visto el palmarés previo de Daniel Osanz su victoria entra dentro de lo probable. Él se veía como uno de los favoritos, aunque no lo tenía completamente claro. "Ya me pasó en el Nacional organizado por la Federación Española de Montaña, que acabé tercero porque mi preparación se centra mucho en los mundiales y no se puede estar todo el año a tope. Agosto lo había dedicado sobre todo a estudiar y no había entrenado mucho", explica el jaqués que acaba de comenzar 5º de Medicina.

Actualmente organizan campeonatos de España de trail las federaciones de atletismo y de montaña, e igualmente existen también mundiales diferenciados. "La modalidad está creciendo, se habla de que puede ser olímpica y lo que nos gustaría es que todo se unifique y haya un consenso", comenta esperando que los últimos resultados hagan que en Aragón gane en importancia, "porque tenemos un montón de practicantes y de montañas".

La prueba de Canfranc, enclavada en la Canfranc-Canfranc, y sobre un recorrido de cinco kilómetros tuvo como campeón absoluto a Sergio del Barrio, mientras que Álvaro Osanz fue el segundo en cruzar la meta. Como Daniel, tomaron la salida con expectativas, pero cautos.

Para Del Barrio la cita se puede considerar un experimento. Plusmarquista nacional durante los últimos dos años de las categorías sub-16 y sub-18 en mil y tres mil metros y en 1.500 y dos mil metros obstáculos, prueba en la que se proclamó campeón de España sub-18 en julio, su inclusión en el trail ha sido una forma de realizar una pretemporada "diferente". "Iba a estar entrenando en Candanchú y cuando vimos que se celebraba el Campeonato de España en Canfranc pensamos en prepararlo", comenta. En comparación con la pista, correr por caminos y senderos hace que "se sufra más a nivel muscular" aunque "también puedes aprovechar las bajadas para recuperar".

Del Barrio, zaragozano de 16 años y que cursa 1º de Bachiller, y Álvaro Osanz, de 18 años y que acaba de empezar Enfermería, se desearon suerte antes de la carrera y se felicitaron después por sus éxitos. "Sabía que aunque Sergio no había corrido en trail sería un rival duro porque no había mucho desnivel y es rápido, aunque creía que en la subida le podía coger distancia", comenta Osanz, que tras un par de semanas sin sentirse bien en los entrenamientos en los días previos a la prueba recuperó la confianza. Su podio fue el tercero que lograba esta temporada en un Nacional sub-20 tras un bronce en abril también en trail y un oro por equipos en el de campo a través. "He dado un salto", confirma.

Los tres tienen ahora billete para el Mundial que se disputará en Tailandia en febrero. Los Osanz acudirán. Del Barrio prioriza el Europeo de pista.