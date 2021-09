Cuenta atrás para la Quebrantahuesos "más complicada" que contará con 6.000 participantes de 25 nacionalidades

La Marcha Cicloturista Quebrantahuesos llega este año a su XXX edición, un número redondo que se recordará también por las medidas excepcionales que se tendrán que aplicar y por la gran dificultad que ha conllevado su organización. No obstante, lo importante ha sido poder organizarla y sacarla adelante. A pesar de todo, hay confirmados unos 6.000 participantes, 4.800 en la Quebrantahuesos y 1.200 en la Treparriscos de 25 nacionalidades y sobre 700 voluntarios tanto en España como en Francia. Unas cifras muy destacables en estas circunstancias, ya que el protocolo anti covid será muy estricto.

Por lo tanto, esta edición de la Quebrantahuesos, que se disputará el sábado 18 de septiembre, es “sin duda, la más complicada”, tal y como destacaba Enrique Ascaso, vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss. “Nunca nos habíamos enfrentado a algo así, pero la ilusión, las ganas y el trabajo realizado desde hace muchos meses han hecho que lleguemos a este punto, al punto de salida”, añadía.

“Lo importante ha sido sacar la prueba adelante”, aseguraba Fernando Escartín, presidente del Club Ciclista Edelweiss, organizador de la prueba junto a Octagón. Aunque hay tristeza “por no poder tener el número de gente de años atrás”. Escartín reconocía que ha sido “muy difícil” llegar hasta aquí, “pero lo que nos ha impulsado ha sido el retorno económico que trae al territorio”. Y es que “aunque sean 6.000 participantes, es un número elevado”.

Además de haber tenido que reducir el número máximo de participantes, no habrá comida final para los deportistas, ni carpa de fisioterapeutas, los avituallamientos también serán diferentes -se entregará una bolsa con la bebida y comida, en lugar de poder elegir- y a la feria sólo podrán acceder los ciclistas con un código QR. De todas maneras, la organización mira con optimismo al futuro. “Intentaremos que la edición 31 sea más redonda que este año y que sea más especial”, aseguraba Escartín. En cuanto al recorrido, se mantiene el mismo, tanto para la Quebrantahuesos como para la Treparricos. Lo único que cambia, por las obras de la autovía, es “que no se puede bajar por Cartirana”. La meteorología, ahora en septiembre, también es diferente a la del mes de junio, que es cuando se celebra esta prueba. “Hará más frío que en junio, pero de momento la previsión meteorológica no es mala, aunque en Francia se pone la niebla y el problema es bajar Somport”, recuerda el presidente del Club Ciclista Edelweiss.

La XXX Marcha Cicloturista Quebrantahuesos se presentó en la Casa de la Cultura de Sabiñánigo, con la presencia de la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, la presidenta de la Comarca Alto Gállego, Lourdes Arruebo, y el director general de Deportes del Gobierno de Aragón, Javier de Diego.