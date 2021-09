"No hay tráfico, no hay cola en el bar... No se volverá a ver un GP de Aragón tan cómodo para el aficionado"

La meta está más cerca. La presencia de público en el Gran Premio Tissot de Aragón, decimotercera prueba del Mundial de Moto GP, supone un acelerón hacia la ansiada normalidad. La celebración de un evento de tal magnitud demuestra el avance. El volumen de aficionados que este fin de semana se van a dar cita en Alcañiz representa una décima parte -si acaso- de lo que eran las carreras prepandemia, pero nunca una prueba tuvo tanto significado hacia el futuro. El mundial de motociclismo vuelve a ser de sus seguidores. Motorland vibra de nuevo con la emoción de las dos ruedas.

Según los datos facilitados por el circuito, tan solo se han vendido 13.000 entradas de las 20.000 que estaban permitidas, pero este sábado el movimiento de público estuvo incluso por debajo. Ya en los accesos se percibía el tímido ambiente de dentro. La instalación, preparada para dar cabida a 130.000 personas, ofrecía una imagen de vacío en la mayor parte de los sectores. Y eso que tan solo se habilitaron cuatro zonas de grada y pelouse que, con la llegada de los entrenamientos oficiales, se fueron estimulando.

Entre las 14.10 y las 14.50, nadie se quiso perder las clasificatorias de Moto GP. Las zonas de restauración, transitadas durante el resto de la mañana, se vaciaron en ese lapso en el que se decidió la ‘pole’ de la categoría reina. Los fans de Marc Márquez soñaron hasta el final con una nueva gesta del piloto de Cervera, pero Bagnaia, Miller y Quartararo fueron más rápidos y quedó relegado a la cuarta plaza.

El Mundial de Moto GP vuelve a contar con presencia de aficionados. Motorland ha establecido un estricto protocolo de seguridad para organizar el Gran Premio de Aragón.

Menos margen para la ilusión tuvieron los partidarios de Álex Rins y Valentino Rossi. Ninguno de los dos llegó a clasificarse para la Q1, sembrando la decepción en la pelouse 6 y en la grada 7, una de las más amplias que se reparten por el perímetro del circuito y que además cuenta con la ventaja de estar ubicada cerca de la salida hacia Alcañiz.

Como es habitual, la Guardia Civil (450 efectivos) y los miembros de Protección Civil se encargaron de que las motos accedieran y salieran por una zona y los coches por otra, evitando así aglomeraciones. “Un Gran Premio tan bien organizado y con tan pocos aficionados no se volverá a vivir nunca. Para los amantes del motociclismo es una oportunidad única. He venido otros años y jamás había estado tan cómodo”, explicaba Igor Gallo, llegado desde Bilbao. “Había muchas ganas de volver a los motos y es una gozada. Apenas hay tráfico, no hay cola en el bar, no hay cola en el baño… Es una sensación extraña pero que debemos apreciar”, añadía su amigo Juanjo Cid, también venido de la capital vizcaína.

Otros, como Javier Criado, de Zaragoza, extrañaban algo más de ambiente. “Me he quedado un poco frío cuando he entrado y he mirado a la grada, pero es cuestión de acostumbrarse. A partir de ahora, los eventos no van a ser cómo los recordábamos. Tardaremos en volver a aquellas aglomeraciones”, valoraba Criado, ataviado con una gorra de Rossi, de un Rossi que este domingo correrá por última vez en Motorland.

“Mañana -por este domingo- se va a vivir una jornada muy especial. Se va un símbolo; una leyenda del deporte. Hay que despedirlo como merece”, adelantaba Íñigo Segura, devoto del Doctor desde que era un niño. “No veremos otro piloto como Valentino. Su carisma, su personalidad, es irrepetible”, completaba, en esa curva 7 en la que se ubican los seguidores del italiano, Marcos Gómez.

Poco antes de cumplirse las 16.00, la última tanda clasificatoria de Moto 2, con la ‘pole’ de Lowes, ponía punto y final a la actividad del mundial de motociclismo en Motorland. Queda por celebrarse la Red Bull Moto GP Rookies Cup y la BMW Laps (17.15 a 18.00). Después, el ambiente del circuito se trasladará a las calles de Alcañiz.