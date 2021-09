Un entrenamiento de arriba a abajo para recuperar el ritmo

Tan pronto como se pone un pie en septiembre, se acaban las excusas. Toca volver a la rutina, a los horarios de trabajo y, cómo no, toca volver a hacer deporte. Retomar los hábitos saludables y deportivos puede hacerse un poco cuesta arriba ya que podemos encontrarnos en baja forma, con poca resistencia o incluso con poco tono muscular. Lo importante es no darse por vencido y no frustrarse, recordando en todo momento los objetivos saludables puestos en mente.

No hay un modo u otro de volver a empezar, ya que cada persona es un mundo. Quizás, una de las maneras que pueden ayudarnos a recuperar las ganas por entrenar son los entrenamientos llamados full body en los que se trabaja y activa todo el cuerpo. Estas rutinas buscan movimientos multiarticulares que trabajan la coordinación y son una buena apuesta para que los músculos vayan desentumeciéndose y adaptándose al nuevo ritmo de trabajo.

Una idea de rutina full body podría ser la siguiente:

Sentadillas. Con barra, con mancuernas, con gomas elásticas...

Con barra, con mancuernas, con gomas elásticas... Remo para dorsales. Con barra, goma o en máquina.

Con barra, goma o en máquina. Press militar . Para hombros, con mancuernas o barra.

. Para hombros, con mancuernas o barra. ​Press de pecho. Con barra o mancuernas. Fuera del gimnasio, pueden hacerse flexiones.

Con barra o mancuernas. Fuera del gimnasio, pueden hacerse flexiones. ​ Curl para bíceps. Con barra, gomas o mancuernas.

Con barra, gomas o mancuernas. Tríceps. Cualquier ejercicio con el material a disposición.​

Lo ideal es trabajar en un rango de repeticiones que nos implique un esfuerzo. Trabajar en rondas de 3 series de entre 8 y 12 repeticiones y terminando con dos ejercicios específicos para el abdomen, sin dejar nunca más de un minuto de descanso entre ejercicios para aprovechar a trabajar también el sistema cardiovascular. Por supuesto, no hay que olvidarse nunca del calentamiento que, en este caso, puede ser algo de bici ligera o de comba.

