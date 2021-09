Avelino Mora se lleva la cuarta prueba de la liga Golf Guara 2021

La cuarta prueba de la liga Golf Guara 2021 contó con una nomina de casi 70 jugadores, que disfrutaron de unas matinales de lo más veraniegas. El torneo se jugó bajo la modalidad individual stableford hándicap, con salidas desde amarillas y rojas, y a 18 hoyos. De esta prueba hay que destacar la tarjeta firmada por Avelino Mora con 38 puntos, lo que le llevó a proclamarse vencedor scratch y lo convirtió en ganador.

En lo que respecta a la clasificación hándicap, en primera categoría, hasta hándicap 15.0, se situó en el segundo lugar del podio José María Riva con 42 puntos, secundado por Enrique Algarate con 40 puntos. En la segunda categoría, HCP a partir de 15.1, brilló la tarjeta presentada por Jesús Fumanal, con 49 puntos, le siguió en la tabla con unos magníficos 42 puntos Carlos Díez. En el apartado de las féminas sobresalió y se llevó el premio Claudia Lavado, con 64 puntos. En las categorías inferiores se alzaron con la victoria el benjamín Lorenzo Viñuales, con 38 puntos; el alevín Javier Lara, con 36 puntos, y la infantil María Velilla con 30 puntos.

Tras el reparto de puntos al concluir la cuarta prueba, la clasificación de socios la encabeza Enrique Algarate con 396 puntos, seguido de Santiago Bronchal con 340 y Ángel Escanero con 331. En lo que respecta a la de los no socios, en cabeza se sitúa Miguel Ángel Rey con 420.50 puntos, secundado por Guillermo Rodríguez con 331 puntos y el tercer lugar es para Avelino Mora con 328 puntos. La próxima y última cita será los días 18 y 19 de septiembre. Mora fue premiado con un masaje All You Need en Beaty&Wellness Cristina Torrecilla + Fitting I+ Golf + lote de vino de Bodega Pirineos + 2 green fees en Golf de Peralada.