España vuelve a escena en territorio hostil

Se le ve estos días inquieto a Luis Enrique. Lógico. Tradicionalmente septiembre no es un buen mes para España y el peligro es latente porque este jueves (20.45, La1) está en juego buena parte de la clasificación para el Mundial de Catar y toca en suerte Suecia, un rival muy conocido e incómodo, sobre todo si ejerce como local. Desde el minuto uno de la concentración en Las Rozas, la primera de este curso, el técnico asturiano puso en alerta a sus jugadores. No es para menos porque el personal quizá esté distraído, más pendiente de comentar las consecuencias del cierre de mercado de fichajes, de debatir sobre la ruina económica del Barça o la impotencia de Florentino Pérez ante el emir de Catar que retuvo a Kylian Mbappé, que de pensar en modo selección.

El partido del Friends Arena de Solna, un municipio que forma parte del área metropolitana de Estocolmo, no es un amistoso de relleno sino un duelo de competición con mucha chicha. No es definitivo, pero una derrota le dejaría a España sin el primer puesto del grupo, en una situación muy comprometida. El inesperado empate ante Grecia del pasado marzo en Granada obliga a la Roja a ir a remolque. España es líder con un punto más que los nórdicos, pero también con un partido más. Está obligada al menos no perder y superar después los trámites de Georgia (Badajoz) y Kosovo (Pristina). Solo los mejores de cada grupo obtienen billete directo para Catar. De ser segunda, España jugaría una peligrosa repesca en marzo que consiste en una semifinal y final a partido único para lograr una de las últimas plazas europeas.

Suecia es un hueso duro de roer para España, incapaz de derrotarla como visitante. Se demostró en la fase de clasificación para la pasada Eurocopa, ya que a la victoria cómoda en el Santiago Bernabéu (3-0) le siguió un agónico empate (1-1) en Solna, merced al ‘gol del cojo’ de Rodrigo Moreno que selló de forma matemática la clasificación, aún con Robert Moreno en el banquillo. En el reciente Europeo, el combinado de Luis Enrique abrió fuego en el patatal de La Cartuja con un empate a nada frente a los nórdicos.

Cinco partidos en tierras vikingas, tres de ellos amistosos, con cuatro empates y una derrota de la tropa española camino de la Eurocopa de 2008. Hubo citas con mucha historia. En Goteborg, días antes de la Euro 2000, debutó un tal Iker Casillas. Palabras mayores. Y en el mismo escenario del partido de este jueves, España jugó por primera vez tras decidir Luis Aragonés que Raúl González Blanco, un mito, ya era pasado en la selección. España venía de caer en Belfast (3-2), volvió a perder en Suecia y en el viaje de vuelta era cómico ver a los jugadores preguntando a los periodistas si el presidente Ángel Villar había destituido ya a un indignado ‘Sabio de Hortaleza’. Nadie imaginaba entonces que nacía la mejor selección española de la historia.

El aval de la Eurocopa

Avalado por las buenas prestaciones en la Eurocopa, donde solo Italia, en semifinales y por penaltis, frenó a la selección, Luis Enrique se mantiene fiel a su ideario de apostar por un equipo joven y premiar la meritocracia, sin importarle un comino que no haya, por ejemplo, jugadores del Real Madrid en su lista. Esta vez, el asturiano ha tenido que hacer frente esta vez a un nuevo problema, con la saturación de partidos en aquellos futbolistas que doblaron Eurocopa y Juegos Olímpicos, desatando las iras de los clubes. Pedri, Pau Torres, Oyarzabal y Dani Olmo, cuatro de los pilares de esta renovada España, no están en Suecia, pues se han ganado unas más que merecidas vacaciones.

Sí fueron llamados Unai Simón, indiscutible pese a que combina grandes aciertos con errores de bulto, y Eric García. El primero que ya ha descansado con el Athletic en el inicio liguero y el segundo con muy pocos partidos de la temporada pasada en el Manchester City, que prácticamente lo apartó tras fichar por el Barça. De los 24 de la Eurocopa tampoco repiten Diego Llorente, Thiago Alcántara ni Fabián Ruiz, fuera por deméritos, con siete novedades en la lista: Iñigo Martínez, que renunció a la Eurocopa, Raúl Albiol, Mikel Merino, Carlos Soler, Brais Méndez, Pablo Fornals y Abel Ruiz. Se abre el abanico camino de Catar.

España espera tener el dominio y la posesión de balón, si bien el seleccionador Andersson asegura que Suecia ofrecerá una imagen más atrevida que en los últimos partidos. Estarán Alexander Isak y Ludwig Augustinsson, pero no Ibrahimovic, que se recupera aún de su lesión de rodilla.