Ana Ferrer y Daniel Ordóñez se imponen en el regreso del Memorial Jorge Rami

El ciclismo de competición regresó a La Ribagroza con la celebración del Memorial Jorge Rami, prueba recuperada que sumó su 28ª edición. Después de que el sábado se hubiesen disputado las ocho carreras escolares, este domingo fue el turno de la categoría absoluta. Más de sesenta ciclista tomaron la salida en Benasque y enfilaron el trayecto de 15,2 kilómetros y 800 metros de desnivel hasta los Llanos del Hospital donde los primeros en llegar fueron Ana Ferrer, de San Juan de Mozarrifar y que compitió con el CD Huesca, y el montisonense Daniel Ordóñez, del Hinaco Monzón.

Ferrer, tercera en 2019, invirtió una hora y trece minutos en completar el recorrido. Tras ella llegaron la ‘biker’ local María Perruc (AC Valle de Benasque) y Ana Riveiro, del CC Oscense. “Ha sido una carrera muy rápida. Al principio he aguantado el tirón y al tercer kilómetro he encontrado mi ritmo y podido superar a María y Ana antes de llegar a los Baños. Me he ido encontrando bien y lo he dado todo hasta el final. Estoy muy contenta de haber ganado porque llevo poco tiempo en la bici y más en Benasque, una zona a la que le tengo mucho cariño”, expuso la campeona.

En el cuadro masculino, Ordóñez venció en solitario. El de Monzón se marchó pronto en cabeza y fue el primer clasificado de la categoría Máster 30 con un tiempo de 53:06 minutos. Casi dos minutos después llegó su compañero de entrenamientos, el también montisonense, Borja Buisan (Hinaco Monzón), campeón sub-23. Tercero y primer Élite fue el barbastrense Javier Ubico Otín (Pedal Store Barbastro) con 55:50. “Es una carrera dura porque, aunque en el primer kilómetro me escapé, he llevado ritmo de cronoescalada. Fui todo el rato solo y no sabía a cuánto tiempo llevaba al segundo, así que he ido a piñón”, comentó Ordóñez.

Una de las novedades fue la inclusión de una categoría para ‘ebikes’, bicicletas con apoyo eléctrico. El ganador fue Luis Pérez (42:57). Otros de los galardones más significativos fueron los otorgados a María Perruc y David Fuentes, como primeros benasqueses en alcanzar la cota de los Llanos, en un premio entregado por Fernando Rami, hermano de Jorge Rami, malogrado deportista local al que se recuerda en esta carrera. Además, el Club Ciclista Valle de Benasque fue premiado al ser la asociación ribagorzana con mayor participación.