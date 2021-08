El aragonés Eduardo Santas, cuarto en la prueba de Persecución 3000 metros MC3

El ciclista aragonés Eduardo Santas ha obtenido el cuarto puesto en la prueba de Persecución 3000 metros MC3, a tan solo dos segundos del bronce, este jueves en la cita deportiva de los Juegos Paralímpicos que se están celebrando en Tokio.

#Tokyo2020 | 🎥 @EDUSANTAS ha finalizado en 4ª plaza la persecución individual de su clase rebajando sensiblemente su mejor marca personal

👇



🎙️"Había trabajado mucho. Mi objetivo eran las medallas"#TeamESPciclismo🇪🇦 #FamiliaParalimpica @Paralimpicos pic.twitter.com/AhMoANwfLz — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) August 26, 2021

El deportista, que ha rebajado sensiblemente su mejor marca personal, ha señalado que su objetivo eran las medallas. "Había trabajado mucho. Mi objetivo eran las medallas y es una decepción hacer cuarto a dos segundos tan solo. Lo he dado todo y ya está. No he podido cumplir mi sueño ni mi objetivo, pero habrá más oportunidades", ha dicho tras acabar la prueba deportiva.