Entrenar en vacaciones: las máquinas que debes buscar en cualquier gimnasio

Las excusas para no entrenar en verano son muchas y muy varias, empezando por la falta de disponibilidad de nuestro centro o gimnasio habitual y el desconocimiento para lanzarse a la aventura e ir un par de días a cualquier sala deportiva que haya a disposición. Pues bien esta va a dejar de ser un pretexto en la lista ya que cada vez es más habitual ver hoteles u hostales que cuenta con pequeños gimnasios disponibles para sus clientes. Igualmente, las cadenas low-cost o los gimnasios convencionales ofrecen abonos semanales o incluso paquetes de ingresos puntuales.

Pero el reparo de entrar a una sala, sobre todo las de los hoteles, y no saber cómo está equipada o encontrarse un número mínimo de máquinas puede limitarnos el entrenamiento o darnos la sensación de que no vamos a poder ejecutar nuestra rutina como estamos habituados. No hay problema, en estos casos toca ser polivalente.

Para desenvolverse con naturalidad en un nuevo gimnasio es importante tener localizadas las máquinas básicas para poder organizar un entrenamiento general sin tener que indagar en exceso. Las máquinas que se deben conocer, entonces, son:

Rack de sentadilla. Es una estructura metálica en la que se puede apoyar una barra para hacer sentadilla. Si tiene barras de seguridad más bajas, puede utilizarse para hacer press de pecho añadiendo un banco. Igualmente, se puede hacer peso muerto o military press para hombro.

Es una estructura metálica en la que se puede apoyar una barra para hacer sentadilla. Si tiene barras de seguridad más bajas, puede utilizarse para hacer press de pecho añadiendo un banco. Igualmente, se puede hacer peso muerto o military press para hombro. ​ Bancos. Inclinados u horizontales con barra, libres sin barra para trabajar con mancuernas.

Inclinados u horizontales con barra, libres sin barra para trabajar con mancuernas. ​Leg extension . Es una máquina en la que, sentados, el movimiento consiste en estirar las piernas moviendo un rodillo. El movimiento inverso, para femoral, es la máquina de leg curl.

. Es una máquina en la que, sentados, el movimiento consiste en estirar las piernas moviendo un rodillo. El movimiento inverso, para femoral, es la máquina de leg curl. ​Lat machine. Es la máquina en la que, una vez sentados, hay que estirar de un cable con diferentes agarres para trabajar la espalda.

Es la máquina en la que, una vez sentados, hay que estirar de un cable con diferentes agarres para trabajar la espalda. ​Cables variados. Para poder hacer tríceps, bíceps, espalda, core... Lo mejor es que sean regulables a diferentes alturas.

Por último, lo que nunca puede faltar en un gimnasio o sala que se precie es un buen juego de mancuernas, ya que con ellas se pueden trabajar todos los grupos musculares, desde las piernas hasta los hombros o los brazos. Con el mínimo material, existe la posibilidad crear una rutina fantástica. ¿A qué esperas?

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas de planes para mantenerte en forma? Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter.