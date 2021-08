Naomi Osaka rompe a llorar ante la prensa antes del debut en Cincinnati

La tenista japonesa Naomi Osaka ha roto a llorar en plena conferencia de prensa previa a su debut en el WTA 1.000 de Cincinnati, en Estados Unidos, tras ser preguntada por si hacía uso intencionado de los medios de comunicación.

Osaka, que disputó los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en su país, se retiró de Roland Garros tras negarse a atender a la prensa y, ahora, vivió un nuevo episodio tenso con los medios tras una pregunta conflictiva que le hizo llorar y detener, por un tiempo, su comparecencia.

"Cuando dices que no me gusta tratar con vosotros, ¿a qué te refieres? Desde que soy joven, he recibido mucho interés por parte de los medios, supongo que es por mi origen y mi juego. En primer lugar, soy jugadora de tenis, y por esa razón la gente tiene interés en mi. Así que en este sentido soy distinta a las demás, y no puedo evitar que cosas que digo o tuiteo generen artículos y contenido así", replicó Osaka.

No obstante, mientras le hacían la siguiente pregunta, se bajó la visera y rompió a llorar, siendo incapaz de responder. Tras una breve pausa, sí pudo completar su rueda de prensa antes de debutar en el torneo en segunda ronda.

En Francia, la cuatro veces campeona de Grand Slam citó preocupaciones por su salud mental para tomar esa decisión en Roland Garros, de no antender a los medios, y se saltó Wimbledon antes de regresar a la acción en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Osaka, quien reveló en París que había sufrido "largos episodios de depresión" desde que ganó el US Open en 2018, acordó esta vez hablar con la prensa mientras se prepara para regresar al WTA Tour en el Western & Southern WTA 1.000 en Cincinnati, esta semana.