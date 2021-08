Ibai Llanos entrevista a Messi desde París y siembra el debate en Twitter

La entrevista de Ibai Llanos a Leo Messi se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales en las últimas horas. El popular streamer se desplazó a París para acudir a la presentación del argentino con el París Saint-Germain, en la que se ha mostró "feliz, ilusionado y con las ganas intactas de seguir ganando", tras cinco días frenéticos que le llevaron de una casi segura prolongación con el Barcelona a un inesperado fichaje por el millonario club francés. El popular 'streamer' fue invitado por el propio jugador, con quien cenó el pasado sábado en su casa en Barcelona con motivo de su despedida, tal y como desveló en sus redes sociales:

La expectación era máxima, ya que era la primera que el bilbaíno le entrevistaba a través de su canal de Twitch, aunque Messi le confesó que a veces suele entrar para ver algunos vídeos, entre ellos, del propio Ibai. El encuentro apenas duró unos minutos y tuvo lugar en el propio campo del PSG, el Parque de los Príncipes, con Messi insistiendo en que se encontraba cansado después de "dos días de muchas emociones", fue seguido por alrededor de 300.000 personas y se coló entre las principales tendencias nacionales.

Al final de la entrevista, Ibai le pidió que le firmara una camiseta para todos los seguidores del popular caster en Twitch, aunque fue casi una misión imposible porque ninguno de los presentes tenía rotulador. El propio jugador trató de encontrar uno entre su séquito para poder cumplir con sus fans, mientras el 'streamer' no paraba de repetir en tono jocoso: "Estamos viviendo un momento incómodo para todos".

Tras la entrevista, Ibai explicó sentirse "agradecido y feliz pero a la vez con mucha responsabilidad. Es una sensación extraña de estar como en una nube", relataba en su perfil de Twitter.

No era ni consciente de estar haciendo eso. Afrontar este tipo de situaciones sigue siendo muy complicado para mi. Me siento muy agradecido y feliz pero a la vez con mucha responsabilidad. Es una sensación extraña de estar como en una nube. https://t.co/dpYn97o0dx — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

Las redes se han inundado de felicitaciones a Ibai por conseguir tan deseada entrevista, teniendo en cuenta, además, las pocas ocasiones en las que el jugador se presta a hacer entrevistas con los medios de comunicación.

Sin embargo, el encuentro de Ibai con Messi, que tanto está dando que hablar, también ha generado algunas críticas, reavivando el eterno debate sobre lo que es y no periodismo y si acciones como esta se consideran intrusismo dentro de la profesión. Mientras algunos periodistas deportivos como Josep Pedrerol se han sumado a las felicitaciones, otros parece que no lo han encajado tan bien.

Bravo por @IbaiLlanos. Toca adaptarse a los nuevos tiempos 👏👏👏 https://t.co/PX4J7BelXp — Josep Pedrerol (@jpedrerol) August 11, 2021

Una de las reacciones más sonadas, que se colado entre las tendencias de las últimas horas, ha sido la de Juanma Castaño, que afirmaba en su perfil de Twitter, sin mencionar directamente al vasco: “Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera”.

Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

Por su parte, Llanos, lejos de avivar la polémica, escribió: "No ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento".

Espero que os haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad.



Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento. — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

Después de recibir numerosas críticas, el propio Juanma Castaño matizaba sus palabras.