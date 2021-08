Los nombres para el recuerdo de Tokio 2020: de Caeleb Dressel a Yulimar Rojas

De la lista previa de estrellas de los Juegos Olímpicos de turno a la que resulta tras la competición suele haber notables diferencias. La competición pone a cada uno en su sitio y aunque algunos de los grandes favoritos plasman su hegemonía en sus deportes, siempre hay quien se hunde y quien sorprende con el resultado de su vida. Lo mismo ha sucedido en Tokio, donde han existido grandes sorpresas como el abandono de Simone Biles, que iba a ser la reina de estos Juegos, o la derrota de Djokovic en tenis, cuando parecía uno de los oros más seguros del programa de competición. Pero esa también es la grandeza de los Juegos. Hay ídolos que caen y leyendas que eternizan sus reinados. Después de dos semanas largas de competición, esta es una lista de algunas y algunos de los protagonistas de Tokio. No están todos, pero sí que este grupo de deportistas han marcado camino en sus respectivas disciplinas.

Italo Ferreira (Surf)

Se merece un lugar en esta lista de estrellas por ser el primer campeón olímpico de surf y por la historia que tiene detrás. El brasileño aprendió a surfear con tapas de poliestireno y después se ganó su presencia en Tokio en un caótico Mundial donde llegó tarde y tuvo que surfear en vaqueros y con una tabla prestada. Ferreira se ha convertido en una leyenda en su país y espera que el oro olímpico le ayude a conseguir los fondos necesarios para abrir una escuela en su localidad, para niños que vean que el deporte es una salida para su futuro.

Emma McKeon (Natación)

La australiana se embarcó en una aventura en natación que llegó a buen puerto. Buscaba igualar el récord de siete medallas olímpicas en poder de la gimnasta soviética Maria Gorokhovskaya y lo logró, después de anotarse cuatro oros y tres bronces. McKeon es el ejemplo del crecimiento de la natación femenina australiana, que ha ofrecido en Tokio un rendimiento enorme con ocho oros, ya que a los suyos hay que sumar los dos de McKeown y los dos de Titmus. Tal ha sido su rendimiento que ha dejado atrás a la hasta ahora gran dominadora de la natación. la estadounidense Ledecky, que ha sumado tres oros.

Karsten Warholm (Atletismo)

Esos 45.94 de Karsten Warholm en 400 metros vallas suponen la mejor carrera del atletismo en estos Juegos y una de las mejores de la historia. Gracias a su duelo con Rai Benjamin, el noruego llevó la especialidad a otro escenario, al futuro, tras romper esa barrera de los 46 segundos y mejorar en casi 8 décimas su propio récord del mundo. Aunque la mención es para Warholm, debería ser para la prueba, ya que en mujeres Sydney McLaughlin también batió su propia plusmarca mundial.

Mijaín López (Lucha)

A sus 38 años, el cubano ya es leyenda absoluta de la lucha grecorromana. Cuatro oros olímpicos consecutivos aparecen en su enorme palmarés. Desde que perdió en Atenas'2004, ha contado sus combates olímpicos por victorias y en Tokio ha vuelto a ser inalcanzable para sus rivales, que deberán esperar a París'2024, cuando Mijaín ya no esté en competición.

El nadador estaodunidense, uno de los grandes nombres de Tokio. Patrick B. Kraemer/EFE

Caeleb Dressel (Natación)

La natación buscaba un nuevo Michael Phelps y ahora tiene a Caeleb Dressel, un nadador diferente, pero que en Tokio se ha crecido. Llegaba a los Juegos dispuesto a reivindicarse, a marcar territorio porque solo tenía una medalla olímpica, pero de Japón se va con cinco oros y un récord del mundo. Solo le falló el relevo mixto, donde Estados Unidos estuvo lejos de las medallas, para igualar el registro olímpico de Mark Spitz, que era su verdadero reto.

Lisa Carrington (Piragüismo)

La palista neozelandesa es toda una referencia en piragüismo. En estos Juegos de Tokio se ha colgado tres medallas de oro, lo que aumenta su cuenta a cinco dentro de su trayectoria deportiva. Ha ganado en K1 200, K1 500 y K2 500, en un claro dominio de las pruebas de velocidad. De este modo, se ha convertido en la deportista de Nueva Zelanda más laureada de la historia.

Sunisa Lee (Gimnasia)

Tiene el enorme mérito de llevar a Estados Unidos a lo más alto del podio de gimnasia al ganar la final individual después de que la gran estrella Simone Biles renunciara a competir por lesión. Pero la joven Lee de 18 años no se dejó influir por la presión y se llevó el oro tras un gran concurso, donde destacó su ejercicio en barras asimétricas. Después se anotó una plata en la competición por equipos con Estados Unidos. Pero su labor de hacer olvidar a Biles estaba completada.

La atleta jamaicana, una de las grandes protagonistas en el estadio olímpico. PAWEL KOPCZYNSKI

Elaine Thompson-Herah (Atletismo)

Triplete de oros para la velocista jamaicana tras unos Juegos impecables. Thompson-Herah llegó a Tokio con dudas, después de esos persistentes problemas en el talón de aquiles que no la dejan tranquila y que casi la dejan fuera de los Juegos. Pero en la pista del Olímpico ha volado. Arrolló en el 100 con plusmarca olímpica incluida e hizo lo propio en el 200, sin dar opción a Fraser-Pryce a soñar con el oro. En el relevo corto y después de lo visto en días anteriores, Jamaica era la gran favorita y no defraudó.

Lasha Talakhadze (Halterofilia)

El georgiano, campeón olímpico en Río, repitió victoria en Tokio en la final de más de 109 kilos. Pero no fue una victoria cualquiera. Exhibió su dominio y se aseguró el oro con 223 kilos que eran récord olímpico y mundial. Pero decidió no parar. Levantó 245, lo que suponía una nueva plusmarca, y no contento, se fue a por los 265 kilos, con los que también pudo en lo que supuso el tercer récord del mundo en una misma competición. Una auténtica exhibición la del campeón georgiano.

Dina Taurasi y Sue Bird (Baloncesto)

Plaza compartida para dos leyendas del baloncesto estadounidense, que con la victoria en la final ante Japón completan un palmarés con cinco medallas de oro. Bird va camino de los 41 y Taursai tiene 39, pero son jugadoras fundamentales en la historia del baloncesto de Estados Unidos y desde hoy, unas leyendas del deporte USA con ese registro logrado en los Juegos de Tokio.

Yulimar Rojas, en acción CHRISTIAN BRUNA/EFE

Yulimar Rojas (Atletismo)



La saltadora venezolana Yulimar Rojas acaparó todos los focos en el estadio olímpico con el espectacular récord del mundo -15.67 metros- con el que se proclamó nueva campeona olímpica de triple salto. Un sensacional salto que permitió a Rojas, que entrena en Guadalajara bajo la supervisión del cubano Iván Pedroso, superar en 17 centímetros la anterior plusmarca universal el posesión de la ucraniana Inessa Kravets desde el ya lejano 1995.

Las caras de la decepción

Toda cara tiene su cruz, y toda lista de estrellas tiene a un grupo de deportistas que no han estado a la altura de lo esperado. Deportistas que aparecieron en todas las listas previas y que al finalizar los Juegos, figuran en esta porque no han cumplido las expectativas creadas. Es el caso por ejemplo de Novak Djokovic, el tenista serbio que para todos era el gran candidato al oro al tenis, y más teniendo en cuenta las ausencias, y no solo se quedó fuera de la lucha por el oro, sino también fuera del podio gracias al esfuerzo del español Carreño. O de la encargada de encender el pebetero olímpico, la japonesa Naomi Osaka, que dejó una profunda decepción en su país con su temprana eliminación. En atletismo, dos estadounidenses, Trayvon Bromell y Noah Lyles, estaban llamados a dominar la velocidad, pero han estado muy lejos de lo esperado, mientras en natación, una leyenda como Katrinka Hosszu, doble plusmarquista mundial, ni se acercó al podio, lo mismo que el ruso Chupkov o el japonés Seto.O la sorpresa de la derrota de un mito del judo como Teddy Riner, que tuvo que ceder su corona y conformarse con el bronce.