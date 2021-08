"Una es lesbiana, la otra no", comentarios irrespetuosos que indignan a Bélgica

Los comentarios irrespetuosos del periodista deportivo de la televisión pública flamenca VRT Eddy Demarez sobre las jugadoras del equipo de baloncesto belga, recién llegadas de Tokio el sábado, han desatado una ola de indignación en Bélgica.

El periodista del canal deportivo Sporza, que hacía un directo y no era consciente de que en ese momento estaba en antena, dijo que solo había "una hetero" en el equipo de las "Gatas belgas" y comparó a Billie Massey con "una montaña". "¿La has visto bien?. Es un coloso", dijo Demarez, uno de los comentaristas deportivos más conocidos en la región belga de Flandes. "Las Mestdagh, una es lesbiana, la otra no. Carpréaux es un hombre" señaló también Delmarez en el vídeo, que circula en las redes sociales.

Los comentarios han generado una ola de críticas, incluso de las propias deportistas. "Irrespetuoso, doloroso y despectivo. Está bien volver a casa así. Ahora voy a vomitar", dijo Hanne Mestdagh en su cuenta en Twitter.

El periodista del canal deportivo flamenco Sporza se vio obligado a dar explicaciones y a disculparse públicamente. Según Demarez, los comentarios se produjeron en el contexto de "la euforia que siguió al homenaje" al equipo belga, "en una conversación privada fuera del estudio que pasó los límites".

"Nunca he tenido intención de ofender a nadie por su sexo u orientación. Es doblemente lamentable que esas declaraciones lleguen después de los Juegos que han tenido un gran éxito para el equipo belga y para Sporza", dijo Eddy Demarez. "Me gustaría disculparme sinceramente con las Gatas belgas, así como con todos aquellos que se sienten ofendidos, cuestionados o denigrados por mis palabras", indicó.

Asimismo, añadió que ha pedido personalmente a las jugadoras del equipo de baloncesto enviarles sus disculpas. "Aprenderé las lecciones necesarias y me aseguraré de que esto no vuelva a suceder en el futuro", señaló.

Por su parte, la dirección de la VRT indicó en un comunicado que se toma el asunto muy en serio y que esas declaraciones van "totalmente en contra de la política positiva" de la cadena, tal y como informa la agencia Belga.

"Esas declaraciones no pueden ser toleradas", indicó la misma cadena, que de momento ha suspendido al comentarista.