De la Fuente, sobre las críticas a Vallejo: "No hay nada que reprochar a nadie"

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol olímpico, aseguró que “no hay nada que reprochar a nadie”, en referencia a las críticas que ha recibido el aragonés Jesús Vallejo tras el gol de Malcom en la prórroga, en el que le ganó la carrera, y que significó el 2-1 y la derrota de España en la final de los Juegos Olímpicos.

“No hay nada que reprochar a nadie. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los jugadores. El fútbol es como es. Jugamos, acertamos y fallamos todos. Es un ejemplo para todos de cosas muy buenas; hay que agradecerle su profesionalidad, su entrega y compañerismo. No hay ningún pero”, dijo al ser preguntado por EFE.

“La crítica es libre, una parte más del deporte. Hay positiva y negativa, en un sentido y en otro; hay una crítica que valora mucho lo que hemos hecho, y me quedo con esa, con la que haya entendido el mérito de este grupo por conseguir una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Nos comprometimos a luchar por el oro y lo hemos hecho”, añadió.

Luis de la Fuente ponderó el trabajo hecho en Japón: “No hemos perdido nada, hemos ganado una medalla de plata. Cuando uno pierde un partido queda la sensación de tristeza, pero al segundo siguiente estaba emocionado y feliz de decir que hemos ganado una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que quiero transmitir”, comentó.

“En el vestuario se vivieron momentos de alegría a pesar de la tristeza por perder un partido. Tenías que ver las caras de felicidad de los jugadores tras verse hoy con su medalla”, completó.

Además, valoró lo que ha supuesto para él formar parte de unos Juegos Olímpicos: “Ha sido la experiencia más importante que he vivido a nivel profesional. En el plano deportivo porque el proceso es durísimo, desde 2017 estamos trabajando en ello. Luego en la propia competición es muy difícil. En plano personal, una lección de vida; han sido comprender que todo el mundo en la Villa éramos iguales, no había diferencia de ningún tipo y eso me ha gustado mucho; ese sentimiento de que todo el mundo te trataba de igual a igual”, concluyó.