Craviotto: "París está cerca y posiblemente podamos luchar por ello"

El piragüista Saúl Craviotto dejó abierta la puerta a su participación en París 2024, que serían los quintos en su carrera, después de ganar la plata en K4 500 de los Juegos de Tokio y sumar la quinta con la que iguala la cifra de David Cal.

"Necesito descansar de cuerpo y mente, pero con un buen descanso quedan dos años y medio y sería de locos no planteárselo. Está cerca y posiblemente podamos luchar por ello", dijo en una conferencia de prensa posterior a la ceremonia de entrega de medallas junto a sus compañeros Marcos Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.

Sobre igualar la marca de Cal y convertirse junto a él en el deportista español con más medallas olímpicas, Craviotto apuntó que piensa más es en su "día a día" que en el número de "metales", aunque "es un orgullo" mantenerse en cuatro Juegos diferentes.

"Empecé en Pekín 2008 con Carlos Pérez, "Perucho", jovenzuelo como alguno de por aquí... Si me llegan a decir que voy a estar doce o trece años en la élite y todavía manteniéndome ahí arriba es de lo que más Orgulloso me siento. He tenido mucha suerte con las generaciones que me ha tocado. Si no fuera por ellos tres no habría ganado esta medalla", comentó junto a sus compañeros.

El asturiano, que fue oro en Pekín 2008 en K2 500 y en Río 2016 en K2 200, además de plata en Londres 2012 en K1 200 y bronce en Río 2016 en esa misma distancia, coincidió con sus compañeros en dedicar el metal de hoy al equipo con el que han preparado los Juegos, a sus familiares y a los afectados por la covid-19, como apuntó Marcus Cooper Walz.

"Aparte de la pandemia nosotros hemos tenido un año duro. Hemos tenido unos procesos de selección que se han alargado más de la cuenta y eso nos ha podido perjudicar posiblemente", dijo el campeón olímpico de K1 1000 en Río 2016 y hoy plata en Tokio.

"El caminio no ha sido fácil"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, reconoció la actuación de los piragüistas a los que felicitó por hacer "una carrera fantástica". "El camino no ha sido fácil. En los últimos años hemos puesto al piragüismo español a la altura del mejor del mundo y vosotros sois los responsables. Cuando se compite así, después de la decepción de no ser el primero, da igual. Sois un ejemplo para toda España", indicó.

Junto a él, el presidente de la Federación Española (RFEP), Pedro Pablo Barrios, se refirió a "lo complicado que ha sido llegar hasta aquí". "Estoy muy orgulloso de todos vosotros, igual que del resto. Habéis dejado muy altos los resultados, sabemos que es mínima la diferencia, esta plata vale más que un oro", añadió.