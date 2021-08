Tebas responde a Laporta que el acuerdo con el fondo de inversión CVC no hipoteca los derechos de televisión del Barça

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la operación con el fondo internacional CVC no hipoteca los derechos de televisión del Barcelona 50 años, en respuesta a lo dicho por el presidente del club, Joan Laporta, durante su comparecencia para explicar la marcha del argentino Leo Messi.

"Sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas", escribió Tebas en redes sociales, mientras Laporta intervenía ante los medios.

El presidente azulgrana dijo que La Liga quería que Leo Messi siguiera en España, aunque el club debía cumplir algo que no podía al encontrar "una herencia que excede el limite salarial permitido".

"Hubiéramos entrado en el fair play si aceptáramos entrar en una operación que no la vemos, recibiríamos una cantidad de dinero a cambio de hipotecar durante medio siglo nuestros derechos televisivos y no es lo que conviene a la entidad", afirmó Laporta.

Preguntado después por lo escrito por Javier Tebas, Laporta insistió en que la operación cerrada con el fondo internacional supone hipotecar los derechos audiovisuales del club por medio siglo y ciertos riesgos que no quiere asumir.

El presidente achaca la marcha del jugador a la mala situación económica de la entidad y a LaLiga

"Hola Javier, te diré que esto no lo interpretamos así. De hecho, hubo conversaciones ayer entre nuestros ejecutivos y los que están dirigiendo la operación con CVC y nos han dado las respuestas satisfactorias. Esto conlleva ciertos riesgos que no queremos asumir. Puedo entender las formas jurídicas que articules, porque son ingeniosas y ocurrentes pero aquí se trata de poner a disposición o hipotecar los derechos audiovisuales del Barça por medio siglo. No debemos hipotecarnos. Te diría queridísimo Javier que el importe que ha cerrado la operación CVC es muy inferior a lo que nosotros creemos que se debería valorar el 10% de La Liga", respondió Laporta.

La Liga anunció hace dos días un principio de acuerdo con el fondo internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes, que le permite mantener intactas sus competencias deportivas y de organización y gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales.

Esta inyección económica se interpretó como una operación que podía facilitar la renovación de Leo Messi por el conjunto azulgrana, pero el club la descartó hace 24 horas ante "obstáculos económicos y estructurales".

El Real Madrid anunció ayer que no apoyará el acuerdo con CVC al entender que se trata de una operación que "regala a unos inversores el futuro de 42 clubes Primer y Segunda" y que debatirá el mismo con sus socios compromisarios.