El español Alberto Ginés logra el primer oro olímpico en escalada

El español Alberto Ginés logró la medalla de oro en escalada deportiva, en la primera final olímpica de este deporte disputada este jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ginés se impuso con un total de 28 puntos, por delante del estadounidense Nathaniel Coleman, plata (30 puntos), y del austríaco Jakob Schubert (35), bronce, en una prueba donde contaba la menor puntuación final y celebrada en el Parque de Deportes Urbanos de Aomi.

El cacereño fue el mejor entre los ocho finalistas en velocidad, búlder y lead o dificultad, las tres disciplinas combinadas que componen este nuevo deporte que se estrenó como olímpico en Tokio.

Ginés había terminado en primera posición en velocidad, al completar su ascenso en 6,42 segundos en su último emparejamiento ante el nipón Tomoa Narasaki. Pero el escalador español sufrió en la segunda parte, la de búlder (también conocida como bloque), en la que no pudo completar ninguna de las tres vías planteadas sobre el muro del Parque de Aomi, lo que le relegó a la cuarta plaza de la clasificación provisional.

En el tercer y decisivo asalto, la prueba de lead, el escalador español logró llegar hasta la presa número 38 y auparse al primer lugar de la clasificación.

El austríaco Jakob Schubert fue el único en terminar todo el recorrido y logró la máxima puntuación en esta manga final, lo que le valió para meterse en el podio. En esta última prueba, los escaladores intentan llegar lo más alto posible en una pared que mide más de 15 metros de altura en 6 minutos.

Juegos Olímpicos 2020, final escalada deportiva: Alberto Ginés, medalla de oro MAXIM SHEMETOV/REUTERS

"Todavía estoy en una nube intentando asimilarlo"

El campeón ha reconocido sentirse "en una nube" tras colgarse la medalla de oro y todavía "intentando asimilar" su éxito. "Todavía estoy intentando asimilarlo porque lo he visto en la pantalla me he dicho 'ahora tiene que cambiar algo'. Estoy en una nube, muy contento y con muchas ganas de volver a casa y ver a mi familia", dijo Ginés en declaraciones facilitadas por el COE.

El extremeño explicó cómo vivió los tensos minutos finales de espera hasta confirmar su éxito. "He terminado la cuerda, he bajado y me he sentado. Estaba primero y me estaba comiendo la cabeza haciendo números. Al final se ha quedado como estaba, yo primero", apuntó.

Respecto a la clave de su sorprendente oro, se refirió al "trabajo bien hecho durante estos años". "Al final todo suma, todo cuenta. Espero que pueda tener una larga trayectoria y pueda ir a más Juegos para ampliar mi palmarés"