Andrés Vilalta: "Que Pauner me considere su sucesor me llena de responsabilidad"

Años después, el apellido Vilalta vuelve a estar unido al de Pauner.

Mi padre, José, compartió varias expediciones junto a Carlos y ahora soy yo quien lo acompaña. La aventura del pico Lenin, coronado el pasado 25 de julio, fue mi primera experiencia de estas características, pero espero que vengan muchas más.

El propio Pauner lo considera su sucesor, la esperanza del alpinismo aragonés.

Que alguien de relevancia internacional quiera entregarme su relevo me llena de ilusión y responsabilidad. Aunque me asusta un poco, confío en que las cosas vayan saliendo bien.

¿Qué le cuentan sus maestros sobre la evolución del montañismo en las últimas décadas?

Más que el montañismo en sí, han cambiado las zonas en las que se practica este deporte. Antes, en la época en la que comenzaron Pauner y mi padre, era complicado llegar a determinados países para escalar. Ahora resulta más sencillo, tanto por la logística como por las comunicaciones. La tecnología permite que puedas comunicarte con los tuyos a pesar de la distancia.

Tener unos instructores así facilita la cosas.

Por supuesto. Llegar a una montaña como el Lenin -ubicada entre los países de Tayikistán y Kirguistán, a más de siete mil metros de altura- junto a alguien como Carlos da mucha confianza. Pocas personas han hecho los catorce ochomiles y uno se siente seguro junto a él.

¿Esperaba ese grado de dificultad?

Considero que estoy bien preparado físicamente y me gusta llevar el cuerpo al límite, pero no sabía a lo que me enfrentaba. Fue la primera vez en la que sentí realmente la altura. Ni en los Alpes ni en los Pirineos, que es por donde me suelo mover, había sentido algo así.

¿Cómo describiría esa sensación de altura?

Es difícil de explicar. Poco a poco vas perdiendo la fuerza, las ganas de dar pasos con confianza. Parece que te vas apagando. No es muscular, sino cardíaco y respiratorio. Como si te ahogases lentamente. La bajada se me hizo muy complicada, con sensaciones extrañas y escalofríos que no había sentido nunca.

¿Cómo ha sido su trayectoria hasta aquí?

Empecé siendo muy joven. Cuando tenía vacaciones, marchaba con mi padre a la montaña, al refugio Ángel Orús -valle de L’Aigüeta de Grist, en la Comarca de la Ribagorza, a 2.148 metros de altura- donde él trabajaba. Así me fue entrando la afición y, aunque después tuve una época en la que practiqué rugby, finalmente me decanté por la montaña. En los dos últimos años he acelerado mi preparación técnica hasta apostar por acompañar a Carlos Pauner en su proyecto del Leopardo de las Nieves.

¿Acudirá a las siguientes expediciones?

Si él decide contar conmigo, sin duda. Es sencillo escalar junto a alguien como él, que puede aportarme un grado de experiencia fundamental hacia el futuro.

¿Es más importante la preparación física o la mental?

Considero que ambas son necesarias. Yo estaba avisado de lo que iba a encontrar en el ascenso del Lenin y, con todo, se me hizo duro. Los abandonos se producen más por la cabeza que por el físico. El compromiso con la montaña tiene que ser máximo.

¿Se siente miedo ahí arriba, en las jornadas decisivas en las que se acomete el ascenso?

Por momentos me vino a la cabeza la posibilidad de fracasar, pero también era consciente de que estaba preparado. Yo no lo definiría como miedo. Más bien se siente respeto.

¿Está asegurado el futuro del alpinismo aragonés?

Aunque hay muchas personas que practican este deporte, cuesta dar el salto a expediciones como la que hemos vivido en el Lenin. Tienes que tener mucho compromiso, estar muy convencido de lo que haces, y no todo el mundo lo consigue. La altura echa para atrás. No es lo mismo ir a los Pirineos o a los Alpes que a montañas de más de siete mil metros, que te exigen al máximo.