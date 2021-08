Daniel Osanz redondea su actuación en el Mundial juvenil de skyrunning con una plata en la prueba de línea

Daniel Osanz volvió a subir al podio en el Mundial juvenil de skyrunning celebrado en el macizo italiano del Gran Sasso desde el viernes. Al oro sub 23 que había conquistado entonces en el kilómetro vertical le añadió este domingo en la prueba de línea, o skyrace, una plata. La actuación prácticamente calca la que ya protagonizó en 2019 cuando también obtuvo una primera y una segunda posición en las mismas pruebas. La única diferencia es que entonces esos resultados le valieron para imponerse en la combinada y ahora se ha tenido que conformar con el subcampeonato, lo que no resta para que concluyese “muy satisfecho” en su despedida de una competición en la que ha subido al podio en nueve ocasiones en sus tres últimas ediciones. “No puedo pedir más”, subrayó.

El atleta jaqués, que confirmó el gran estado de forma por el que atraviesa después de que a principios de julio ya fuese segundo en el Mundial absoluto de kilómetro vertical, se supo adaptar bien a la modificación de recorrido de última hora a la que forzaron las condiciones meteorológicas. Con rachas de aire de 150 km/h en las cotas más altas, 45 minutos antes del inicio la organización tuvo que acortar el trazado de 22 kilómetros a 17,1 con un desnivel positivo de 1.550 metros. Osanz marcó un tiempo 1h 39’ 41’’ solo superado por el noruego Kasper Fosser, intercambiando así las posiciones obtenidas el viernes.

“Hemos tenido que cambiar la mentalización y la estrategia, el chico noruego y yo hemos salido valientes porque sabíamos que iba a estar muy igualado y yo he estado muy sólido toda la carrera tanto en las subidas como en las bajadas. Aunque iba perdiendo tiempo con él, por detrás he abierto hueco”, rememoró.

A cerca de su concurso en el kilómetro vertical subrayó que había sabido “sufrir” en un día de mucho calor. “Era uno de los favoritos por la medalla absoluta y tenía bastante presión”, reconoció. En el Mundial han participado 187 atletas de entre 15 y 23 años de 26 países, 18 de ellos españoles. Ahora el siguiente reto de Osanz será el sábado de la semana que viene en Suiza la Sierre-Zinal, prestigiosa prueba en la que competirá, entre otros, con Kilian Jornet.