Nicolás García tras su participación en la final de 200 espalda: "Más que un sueño cumplido"

El español Nicolás García quedó octavo en la final de 200 espalda este viernes en Tokio, "más que un sueño cumplido" para este nadador español que ha sorprendido con su debut olímpico en natación.

"Más que la marca me quedo con haber estado ahí y poder luchar con toda esta gente grande que veía desde hace tiempo en la pantalla de mi casa", dijo emocionado el nadador, quien afrontó esta final como un aprendizaje más y donde se midió con el campeón olímpico, el ruso Evgeny Rylov y el subcampeón estadounidense Ryan Murphy.

"He salido a disfrutar. Un octavo puesto para mí es increíble" dijo en la zona mixta a los medios.

"Poder llegar hasta aquí es algo que no olvidaré jamás", contó el nadador que todavía, al igual que su entrenador, no se cree su debut en la final olímpica: "no lo habíamos planteado, el sueño era conseguir una semifinal en los primeros Juegos".

Asumió está final sin presiones, reconoce, y cree que las gradas vacías fueron "un alivio", aunque sí que le hubiese gustado tener a la familia al lado.

Pronto regresa a España y espera poder celebrarlo con los suyos y seguir aprendiendo para "llegar no solo a París, también a competiciones europeas y mundiales".