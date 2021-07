Carlos Mayo: "He pasado catorce meses en un túnel con muy poca luz, pero al final he vuelto"

Carlos Mayo nació hace 25 años en Madrid. Con tres, sus padres se trasladaron a Zaragoza, donde hoy vive. Atiende al refrán «uno no es solo donde nace sino donde pace». Me da que tiene una mentalidad muy maña y entre sus muchas cualidades predomina su nobleza y sobre todo «la cabezonería y tozudez». Tras catorce meses lesionado ha regresado con más fuerza. La dolencia que le apartó de las pistas le hizo más fuerte, tanto es así que en Tokio va a doblar prueba, 5.000 y 10.000 metros. ¡Doble o nada! Médico y atleta. Pista y asfalto. Carlos es un atleta polivalente. Acabado el grado de Medicina, aún no ha hecho el MIR. Es un doctor sin bisturí que preferiría escuchar el corazón de los pacientes. Un corazón con dos piernas.

¿Qué hace un madrileño en Zaragoza?

Mis padres, por motivos profesionales, tuvieron que venirse a Zaragoza y desde entonces aquí estoy. Soy un mañico más. Por cierto, mi padre (Juan Carlos Mayo) con 40 años hizo 2:31:00. No te descuides que va a por ti.

De casta le viene al galgo. A ti no te gano ni tomando zurracapote en las fiestas del Pilar, pero a tu padre en un maratón me lo pulo, no tiene nada que hacer, ja, ja, ja. Doctor ¿Cuál es tu especialidad? ¿5.000, 10.000 o maratón?

Todavía no he hecho el MIR, esto significaría perder dedicación al atletismo, que es ahora mi prioridad. No me veo en un quirófano, me gustaría tener contacto con los pacientes y que mi especialidad estuviera relacionada con el deporte. Tal vez Cardiología. En lo deportivo, y en un futuro, me gustaría dedicarme a las carreras de ruta, maratón.

Una plica es un sobre cerrado y sellado. ¿Qué es una plica sinovial?

Dolor, sufrimiento, sin poder correr. Un gota a gota. Una lesión muy poco común que en muchos casos no se estudia, pero el doctor Guillén dio con ella. Fueron catorce meses en un túnel con muy poca luz, pero finalmente aquí estoy a punto de competir en Tokio.

¿Qué esperas de los Juegos de Tokio?

Soy muy optimista, he estado en Font Romeu entrenando para mejorar mi marca, pero sé que por las circunstancias climatológicas no va a poder ser, aunque a mis rivales les ocurrirá lo mismo. Cuando hice mi mejor marca en los 10.000 metros (27'25''00) entré por delante de Mo Farah. ¡Subidón! A Mohamed Katir, que ha logrado el récord histórico de Fermín Cacho, le gané al sprint en el Campeonato de España de los 5.000 metros. ¡Acojonante! Estoy rápido. Además, en Tokio estrenaré el último modelo de zapatillas voladoras, las 'Adidas Avanti', versión Juegos, que me darán el impulso definitivo para poder alcanzar plaza de semifinalista.

Tú a Tokio y Mo Farah se queda en Londres.

Farah es un grandísimo atleta, tras la pista lo intentó en el maratón y no cuajó. Ahora quiere volver a la pista pero creo que tal vez este bajón o vaivén de distancias sea más por una cuestión mental que física. Si yo he vuelto tras catorce meses de parón, cómo no va a volver un tío de calidad de Farah. ¡Volverá!

¿Sabes lo qué es doblar distancia? Te vas a dejar los gemelos en la carrera.

Lo sé, Martín, será muy arriesgado pero soy un atleta que se recupera con facilidad. En el campeonato de Europa Sub'23 ya doblé prueba y alcancé el oro en los 10.000. La apuesta me salió bien. Además, mi objetivo en Tokio son los diez kilómetros y está será tres días antes que la semifinal del 5.000. Martín, el tren de los Juegos sólo pasa cada cuatro años... y tú lo sabes.

Etíopes, kenianos...

No te olvides de británicos y estadounidenses. ¿Sabes? Sueño con ser el primer atleta blanco en tratar de tú a tú a los atletas africanos, pero será complicado. Por culpa de la Covid-19 todos llegan con pocas competiciones y con hambre de alcanzar las medallas.

¿Récord de la hora en pista o récord de España en Media Maratón?

-Vi el récord de la hora de Dani Mateo. Me pareció espectacular, pero ahora mismo prefiero atacar el récord de Media Maratón de Fabián Roncero.

Antes de un gran campeonato yo me dejaba barba de siete días. Tú optas por los tupés. ¿Qué look llevarás en Tokio?

Pelo cortito, rapado con tupé. Creando la tendencia.