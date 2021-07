Biles, a sus compañeras: "Podéis hacer esto sin mí"

"Podéis hacer esto sin mí", dijo Simone Biles a sus compañeras del equipo estadounidense de gimnasia cuando les anunció que se retiraba de la final por equipos.

"Estoy orgullosa de cómo las chicas dieron un paso adelante e hicieron lo que tenían que hacer", manifestó Biles tras acabar la final, en la que Rusia ganó el oro y Estados Unidos perdió una competición por primera vez desde 2010.

"Se lo debo a las chicas, no tiene nada que ver conmigo", comentó sobre la medalla. "Estoy muy orgullosa de ellas", insistió Biles, que abandonó "por un problema de salud", informó su federación, sin más detalles.

Preguntada por lo que le dijo al resto del equipo cuando se retiró tras el ejercicio de salto, Biles indicó: "Les dije: 'habéis hecho todo el entrenamiento, podéis hacer esto sin mí, y estará bien'".

El comunicado confirma que hay un problema y deja en duda la participación de Biles en el resto de finales que tenía pendientes: la del concurso completo y las de salto, suelo y barra.

Sin lesiones aparentes, pero insegura desde que empezó a competir el pasado domingo, Biles salió este martes con gesto serio al gimnasio Ariake, hizo su ejercicio de salto, que no clavó, e intercambió miradas de desconcierto con sus entrenadores.

Tras ver en el luminoso la nota de 13,766, la peor entre las integrantes de su selección, la vigente campeona olímpica abandonó el escenario con un médico del equipo. Regresó unos minutos después, enfundada en un chándal y con la mascarilla puesta.

Su retirada de la final se hizo oficial en cuestión de minutos, los que tardó en empezar a calentar Jordan Chiles, que iba a ser suplente en asimétricas.

Estados Unidos perdió la medalla de oro, o la ganó Rusia, que ya estuvo por encima dos días antes en la ronda clasificatoria.

Durante esa jornada, en su estreno en los Juegos de Tokio, Biles no lució su habitual sonrisa. Se movió inquieta por el pabellón entre los ejercicios y, dentro de su nivel excepcional, no obtuvo las notas esperadas. De hecho, fue primera en salto pero segunda en suelo (aparato en el que no pierde ninguna competición desde 2013) y sexta en barra.

Hace menos de un mes, en las pruebas de selección para formar el equipo estadounidense, Biles ganó en la primera jornada de competición pero perdió en la segunda ante su compañera Sunisa Lee. Reaccionó con lágrimas y preguntada por esa derrota y por su dolor, atribuyó unas y otro a la presión de la inminencia de otros Juegos Olímpicos.