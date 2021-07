Sorribes brilla en Tokio y deja fuera de los Juegos a la número uno, Ashleigh Barty

La española Sara Sorribes Tormo, número 48 del ránking mundial, desplegó su mejor tenis en su estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio y dejó fuera de la competición a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, a la que derrotó por 6-4 y 6-3 en una hora y 34 minutos.

La castellonense, de 24 años, dominó a su rival desde el primer set, que ganó por 6 a 4 tras una rotura de saque en el encuentro disputado en las pistas del Parque Ariake de la capital japonesa.

NOTICIAS RELACIONADAS Mireia Belmonte se queda a 23 centésimas del bronce en los 400 estilos

En el debut de ambas en el torneo olímpico, y en la primera ocasión en que se enfrentaban, Sorribes se apuntó el primer set por 6-4 y culminó su victoria con un 6-3 frente a la reciente campeona de Wimbledon.

"Me enfadé un poco cuando en el sorteo me tocó jugar contra Barty, pero ahora no puedo ser más feliz", comentó la española tras su victoria.

La castellonense se verá las caras en segunda ronda, dieciseisavos de final, con la francesa Fiona Ferro, número 64, que se impuso a la letona Anastasija Sevastova por 2-6, 6-4 y -2, en un encuentro que se prolongó durante dos horas y once minutos.

Por su parte, la española Carla Suárez protagonizó un brillante debut en el torneo olímpico de tenis al derrotar en poco más de una hora a la tunecina Ons Jabeur por 6-4 y 6-1.

La jugadora canaria, que ocupa actualmente el puesto 206 en el ránking mundial tras su regreso a las pistas, una vez recuperada de un linfoma de Hodgkin, despachó en 64 minutos a su rival en la primera ronda del torneo.

En dieciseisavos de final, Carla Suárez se enfrentará a la checa Karolina Pliskova, que venció por 6-1 y 6-3 a la francesa Alize Cornet.