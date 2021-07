La aragonesa Asun Lacruz: 14 años, bicampeona de España de boxeo tailandés y con el sueño de ser profesional

La vida de Asun Lacruz, una adolescente zaragozana de 14 años, ha girado siempre en torno a un gimnasio y los deportes de contacto. Es más: antes de caminar ya se había colocado sus primeros guantes de boxeo. "Iba a entrenar con mi madre. Ahí tenía un pequeño pupitre donde hacía los deberes", recuerda. Su progenitora es Verónica Lacruz, que en 2005 se convirtió en la primera boxeadora profesional de Aragón. La apodada 'la pantera' (por su ligereza sobre el ring y sus movimientos rápidos de cintura) le inculcó de forma natural ese mundo creándole "una pasión". Ahora, para ella, es todo un "orgullo" y "satisfacción" que su hija sea bicampeona de España de Muay Thai (o boxeo tailandés) en la categoría de cadetes de 51 y 54 kilos.

El pasado junio en Sevilla, 'Valkiria' (un nombre vikingo que la joven ha elegido como apodo) quedó primera en dos competiciones organizadas por la Federación Española de Muay Thai tras llevar tan solo un año practicando esta disciplina deportiva (desde los 11 años hacía boxeo). Su victoria le alegró mucho, pero reconoce que no le sorprendió. "Confío en mí. Iba preparada física y mentalmente; doy lo mejor en los entrenamientos", dice.

El 1 de agosto se enfrenta a otro reto no menos importante: se medirá en la ciudad francesa de Lyon con una rival belga en el Rinkage Kids Trophy. "Es uno de los mejores eventos internacionales de boxeo tailandés de menores. De España solo van cuatro personas, dos chicos de Canarias, otro de Cádiz y Asun. Está organizado por Fabio Pinca (campeón mundial de muay thai), te tienen que invitar y los cruces ya están hechos. Nos llamaron y dijimos que sí: o coges el tren o se nos escapa", explica Ramón Aranda, entrenador de la joven en Indesport Boxing Club en Zaragoza.

Tras alzarse bicampeona en Sevilla, Asun ha obtenido plaza para el campeonato europeo en su categoría (aún pendiente de fijar cuándo y dónde se celebrará) y le han surgido varios torneos para los próximos meses en Bilbao, Tarragona y Roma. Tanto la joven como su entrenador resaltan la importancia de salir fuera a competir. "Es una oportunidad para que la conozcan y algún promotor la pueda llevar a futuros eventos", comenta Ramón, que conoce a la adolescente desde que tenía tres años ya que su madre entrenaba con él. "Además, coges nombre y más experiencia de gente buena en este deporte", añade ella.

Precisamente, encontrar un patrocinador que apueste por ella y le ayude con su carrera deportiva es uno de los objetivos que persiguen. De momento, cuentan con el respaldo de Fitness Nutrition, que sigue su alimentación. Para la cita de Lyon tiene que bajar dos kilos y entrenarse duro (de lunes a viernes, una hora de gimnasio por la mañana y tres horas por la tarde; y los fines de semana, correr y hacer ejercicio en casa). "Voy a ganar, pero si pierdo con tal de sentir que he realizado bien mi trabajo estaré contenta", indica Asun, que desvela sus aspiraciones deportivas. "A largo plazo me gustaría pelear en el Estadio Lumpini en Tailandia y en el One Champion. Y mi sueño máximo es dedicarme profesionalmente al muay tai, que mi trabajo sea entrenar y pelear", afirma.

El entrenador Ramón Aranda coloca una cinta protectora en una de las manos de Asun Lacruz. Francisco Jiménez

Minoritario, pero en auge

El boxeo tailandés, llamado de las ocho armas (se permite golpear con piernas y rodillas y con puños y codos, además del cuerpo a cuerpo y proyecciones tipo barrido y desequilibrios) es un deporte de contacto aún minoritario en nuestro país. No obstante, cada vez hay más afición, incluida entre las chicas, tal y como sostiene Ramón Aranda. "Tengo clases de pequeños de 5 a 10 años y más del 50% son niñas. Por encima de todo es un arte marcial que enseña valores. Nació en Tailandia, ahí están los mejores peleadores del mundo y quien aspira a algo suele viajar ahí para entrenar como ellos. No es violento y para mí es hacer arte en un ring", informa este entrenador, que recuerda que los menores van protegidos de arriba abajo con todas las garantías de seguridad. "Van muy protegidos; hay reglas, no todo vale. Se trata de vencer al adversario a través de la inteligencia, calculando la estrategia".

Asun asegura que disfruta peleando en el ring. "Pero jamás me he peleado fuera, no soy problemática", afirma rotunda, dejando claro que para ella es poner en práctica todo el trabajo desarrollado durante los entrenamientos. Asimismo, esta adolescente también hace hincapié en que este deporte de contacto le ha servido para estar más centrada en los estudios. "Las notas me han ido bastante bien por el deporte. Si no aprobaba no entrenaba ni competía. Quiero hacer una carrera, estudiar para ser policía nacional", avanza.

Asun Lacruz junto a su madre Verónica Lacruz, que en 2005 se convirtió en la primera boxeadora profesional de Aragón. Francisco Jiménez

Por su parte, su madre corrobora que su hija está centrada en estudiar y entrenar como un profesional. "Tiene una madurez y nivel de sacrificio fuera de lo común. Aunque tengas talento si no entrenas no vas a ningún sitio", señala Verónica Lacruz. Y su mentor deportivo augura que, si nada se tuerce, Asun llegará a profesional de muay thai en cuanto cumpla los 18 años. "Cada día se supera más y está más fuerte. Tiene un talento innato y disciplina, sacrificio y constancia en los entrenamientos. Desde el primer día que vino al club aposté por ella, se le ve que vale", cuenta.

Mientras la protagonista de esta historia destaca que hace lo que más le gusta siguiendo a rajatabla una de las citas que se puede leer en las paredes de Indesport Boxing Club: 'Entrena duro, vive tu sueño con una sonrisa'.