Florentino Pérez señala a Relaño, De la Morena y Roncero

Nuevos audios de conversaciones de Florentino Pérez datadas entre 2006 y 2012 publicados por 'El Confidencial' desvelan la relación del presidente del Real Madrid con los medios de comunicación y algunos periodistas en concreto. Alfredo Relaño, exdirector del diario 'As' y José Ramón de la Morena, presentador de 'El Larguero' durante casi tres décadas y de 'El Transistor' a lo largo de los últimos años, son dos de los peor parados por la opinión del mandatario blanco.

"Tranquilo, hay que ganar la batalla del 'Marca' y de TVE y ya está. Con eso aislar, no a 'El País', que no se porta mal, sino a Relaño y a De la Morena. 'El Rondo' no va a existir más", dice a sus interlocutores respecto a los medios de comunicación que considera contrarios a la postura oficial del Real Madrid en ese momento.

Incide especialmente en la retirada de la parrilla televisiva del ente público de 'El Rondo', un espacio de tertulia emitido entre 2005 y 2007: "Está viendo este cuántos años tiene de contrato para cambiarlo todo. Si es por meses, se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar a la temporada de verano".

Confía para ello en el papel de Luis Fernández, entonces director de RTVE. "Luis Fernández es talibán madridista. Te voy a decir una cosa, ya le quitó el contrato a Roberto Gómez. Por poner, digamos, un detalle. Como era contratado, no era fijo, y había que renovárselo, no se lo han renovado. En ese programa que tenía en los informativos y detrás 'El Rondo', no te preocupes. 'El Rondo' no existirá más, nunca más. Va a ser un programa madridista de Ferreras, vamos", explica, señalando también claramente a aquellos profesionales de los medios de comunicación que considera afines.

"La 1, este no te lo dirá, pero yo te lo digo, va a cambiar totalmente. Han metido a un director que es uno de los nuestros. Vamos, que es Luis Fernández, y este va a acabar con todo ese rollo de 'El Rondo'. Y todo esto irá bien, ya te lo digo. Entonces, no nos queda más que el 'Marca'. Hay que coger al 'Marca', macho. Ahora, porque con el 'Marca' y con la TVE, se acabó todo. Ya no tienen a nadie, a nadie. Y, además, a los otros les dará vergüenza quedarse solos, porque ahora mismo el 'Marca' les acompaña, es acojonante", incide en este sentido.

Focaliza en Prisa la fuente de las críticas hacia su persona y hace especial hincapié en Tomás Roncero, al que en 2008 considera como un apoyo del entonces presidente del Real Madrid, Ramón Calderón: "'El País' no manda nada. Pero todos contra Prisa. Y, además, eso hoy se está en condiciones de hacer. Hoy se puede hacer.... ¿Y lo de Roncero, macho? Si alguien le dijera algo a Roncero, se arruga. Es que en la demanda esa que hay que ir ahora, una vez que se levante el secreto de sumario y tal. Hay que ir a por Roncero. Hay que ir penalmente a por Roncero, porque él es el que le da cobertura en todo esto. Hay que ir a por Roncero".