Eduardo Menacho: "El oro sub-23 es un punto de inflexión en mi carrera"

Eduardo Menacho vive en una burbuja de felicidad. El atleta zaragozano, que este jueves se proclamó campeón de Europa sub-23 en la distancia de 10.000 metros, saborea todavía en Tallín (Estonia) el triunfo que puede cambiar las coordenadas de su carrera deportiva. "Vivo una resaca emocional y física tremenda. Aún no termino de creerme que soy campeón de Europa. No he conseguido dormir nada esta noche. Es una montaña rusa de emociones", relata desde el hotel de concentración de la selección española, donde pasará el fin de semana antes de regresar a España el próximo lunes.

Eduardo Menacho confiesa que la carrera le salió "prácticamente perfecta" y que apenas se fijó en el ritmo ni en los tiempos. "No era consciente de las marcas. Me encontré en un estado zen mezclado con la tensión competitiva del momento. Las sensaciones fueron muy buenas y los últimos 2 o 3 kilómetros fueron los que marcaron la diferencia", señala rememorando la prueba de 10.000. "En la última vuelta, ya sentía que tenía renta suficiente y, aún así, me exprimí al máximo. Me dejé todo sobre la pista y, cuando crucé la meta primero, fue un momento inolvidable. Una explosión de felicidad máxima y de rabia contenida después de tanto esfuerzo", agrega en su relato de la carrera en la que se impuso con una marca de 29.14.92, su mejor tiempo personal. Segundo en la meta fue el francés Florian Le Pallec (29.23.82) y tercero el también galo Valentin Gondouin (29.24.40).

El corredor aragonés completó una actuación de altura, sobresaliente, que le ubica en una posición de privilegio justo antes de dar el salto a la categoría sénior. "Ser campeón de Europa sub-23 es un punto de inflexión en mi carrera, como lo es toda esta temporada al completo", asegura sobre un año en el que también ha logrado ser campeón de España sub-23 en cross, en 3.000 y 10.000, donde logró la mínima para el Europeo de Tallín.

"Este año he mejorado mucho mis entrenamientos y mi preparación. Me he tomado más en serio el atletismo y los resultados están acompañando. Ganar el Europeo sub-23 me llena de motivación y me ayuda a creer en mí y en mis posibilidades. Me ayuda a pensar en grande en el futuro", asegura con ambición el atleta aragonés, que la próxima temporada dará el salto a la categoría sénior, midiéndose ya con los más grandes del país, incluido el también zaragozano Carlos Mayo, precisamente el último español en colgarse el oro sub-23 en la prueba de 10.000.

"Me veo preparado para dar el salto y estoy con confianza. Pero sé que tengo que seguir trabajando duro para afianzarme entre los mejores. Mi idea para el próximo año es seguir entrenando duro, mejorar mis marcas y, poco a poco, buscar mi hueco en la categoría absoluta", concluye el aragonés.