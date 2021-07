Aragón contará con ocho atletas en el Europeo sub 20

El atletismo aragonés contará con una amplia representación en el Campeonato de Europa sub 20 que se celebrará en Tallin (Estonia) del 15 al 18 de julio. La Federación Española dio a conocer este martes la lista de convocados para la cita, compuesta por 67 nombres, y en ella aparecen ocho deportistas de la Comunidad, además de Elena Lahoz, que estará presente en calidad de entrenadora. Entre los seleccionados no faltan Pol Oriach y Laura Pintiel, que se proclamaron campeones en el Nacional sub 20 celebrado en Monzón el pasado fin de semana en los 3.000 metros obstáculos y los 100 metros lisos, respectivamente, además de Elena Guiu, Mireya Arnedillo, Natalia Sainz, Eva Rico, Mario Revenga y Raúl Martín.

Tres de ellos pertenecen al Hinaco Monzón. Junto a Oriach, que aparece como la principal baza aragonesa y que seguirá compitiendo en los 3.000 metros obstáculos, los montisonenses también contarán con Pintiel, que compartirá los 100 metros y el 4x100 con Guiu, del Fraga-Bajo Cinca, y Revenga, que correrá los 110 metros vallas. Del Intec Zoiti de Huesca viajarán Martín, que concursará en salto de altura, y Rico, que marchará en los 10.000 metros. Arnedillo, del Zenit Twinner de Zaragoza, tomará la salida en los 1.500 metros lisos y desde el Valencia Club de Atletismo llegará Sainz, que lanzará disco. Ella, Revenga, Pintiel Guiu, Martín son los únicos representantes españoles en sus especialidades.

La delegación de la Federación Española será la más numerosa de su historia, al superar los 53 atletas que compitieron en Boras (Suecia) hace dos años. De los 67 deportistas que han visto confirmado su billete, 37 son hombres y 30, mujeres. Entre ellos destacan los plusmarquistas nacionales sub 20 Gerson Pozo (45.82 en 400 metros) y Aitana Radsma (13.39 en 110 metros vallas).

La competición tendrá como sede el estadio de Kadriorg. Arrancará el 15 de julio, cuando ya se celebrarán las finales de peso masculino y 10.000 metros femenina, y se cerrará cuatro días después con los dos desenlaces del 4x400.