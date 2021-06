La aragonesa Gabriela Sanz, bronce en el Nacional de salto de altura con 16 años

Nuevo éxito para el atletismo aragonés de la mano de la joven Gabriela Sanz. La zaragozana, de 16 años, ha conquistado la medalla de bronce en la prueba de salto de altura con una marca de 1.77. La joven atleta ha establecido así una nueva mejor marca aragonesa de la prueba.

Se trata de un registro sobresaliente para una atleta con una proyección tremenda. La prueba la ha ganado la vasca Nora Tobar (1.80) y la plata ha sido para Una Stancev (1.80). Con este resultado, la atleta del Zaragoza Atletismo confirma su gran proyección y roza la mínima para el Europeo Sub-20 que está fijada en 1.80. Ese 1.77 sí que suponía para el Europeo Sub-18 previsto inicialmente para el mes de agosto, una cita que finalmente ha sido cancelada.

"La competición me ha salido redonda. Venía con confianza pero no me esperaba terminar con el bronce. No contaba con conseguir esa marca ni, mucho menos, conseguir la medalla", explica Gabriela tras su éxito. Sanz llegaba "con la última marca de las participantes" y ha logrado colarse entre las tres mejores.

"Este resultado me llena de alegría y confianza. Me da fuerzas para seguir compitiendo, entrenando y mejorando día a día", subraya. "Es un chute de motivación y confianza para los siguientes campeonatos", agrega la joven aragonesa.