El Casademont no jugará en Europa

Duro golpe para el proyecto del Casademont Zaragoza 2021-2022, que no competirá en Europa la próxima temporada. El equipo aragonés no jugará la próxima edición de la Basketball Champions League (BCL) tras no haber sido invitado por la organización de la competición.

El conjunto zaragozano, que no había podido conseguir una plaza para el torneo europeo por clasificación en la ACB, había solicitado una plaza como invitado dada su buena trayectoria en la competición continental en la que en las dos últimas temporadas en que disputó este torneo llegó a semifinales y en la pasada logró el tercer puesto. Sin embargo, el club aragonés no ha recibido una de las invitaciones que el organismo europeo del baloncesto ha hecho públicas este viernes y no podrá disputar la próxima temporada la Liga de Campeones.

Se trata de un duro golpe al proyecto aragonés, que contaba con recibir una invitación para competir en Europa por tercera temporada consecutiva. La Basketball Champions League 2021-22 se pondrá en marcha el 13 de septiembre, con la disputa de la fase previa, antes de la Temporada Regular programada para el 4 de octubre.

Un total de 32 equipos disputarán la fase final, con cuatro clasificados desde la fase previa. Jugarán en cuatro grupos de 8 equipos cada uno, con los ganadores del grupo clasificándose directamente para la Ronda de 16 (los equipos segundo y tercer clasificados participarán en un Play-In al mejor de 3 donde los 8 ganadores se clasificarán para la Ronda de 16), seguidos de los cuartos de final al mejor de 3 que determinarán la Final Four. El ganador general ganará el codiciado premio de 1 millón de euros.

España contará con cuatro representantes en el torneo continental: Unicaja Málaga, Baxi Manresa, Lenovo Tenerife y San Pablo Burgos. El Casademont, que había disputado las dos últimas ediciones, es uno de los grandes ausentes del próximo torneo.